「我不管陸委會怎樣」王國材：台客赴陸不會讓解團發生

交通部日前宣布明年3月1日起開放台灣團客赴陸觀光，但陸委會卻表示初期每日限額2000人，引發旅行業反彈，質疑政府兩面手法。國民黨立委洪孟楷今天質詢頻追問此事，交通部長王國材答詢時脫口說：「我不管陸委會怎麼樣」，以2000人為原則，但可酌予調整，並允諾只要旅行社能成團，就可出團，不會讓解團發生。

立法院交通委員會今天上午邀請交通部、觀光署、鐵道局等單位列席備詢。洪孟楷質詢時指出，為了旅行社缺工議題，勞動部與交通部觀光署「網內互打」，各說各話，眼看時間一直拖下去，還傳出觀光署的旅宿移工報告遞出「密件」，勞動部要求「解密」，究竟該如何解決？

觀光署長周永暉說，因報告事涉敏感資訊，才會列為密件。至於與觀光署各有主張，他坦言，缺工是事實，不過是因供給需求，各方有不同解讀。周永暉還向洪孟楷表示，「不要心急，農曆年前就會宣布」。

王國材也表示，旅宿業房務缺工3000人是事實，他和勞動部長許銘春討論過很多，兩部會各有立場，她也談了她的困難，就看11月底委員會議開會結果。

周永暉強調，勞動部若認為報告交代不清，近日資料就會補齊，他對此事「審慎樂觀」。對於洪孟楷質疑兩部會本位主義作祟，互踢皮球，王國材強調，不是互踢皮球，兩個部長都在討論，他自己也看過這份報告；目前服務業未開放移工，一旦旅宿業開放，可能服務業、餐廳業也會爭取。

洪孟楷質疑，陸委會下了每日限額2000人門檻，王國材日前卻對外說旅宿業可以「放心攬客」，令人無所適從；王國材沈默一會答覆，「我不管陸委會怎麼樣」，以2000人為原則，但可酌予調整，並允諾只要旅行社成團就可出團，不會讓解團發生，避免旅遊消費爭議。