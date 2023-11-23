快訊

奧特曼解職導火線曝光！內部研究員警告 「Q*」技術突破恐威脅全人類

民調／賴清德重挫創新低 侯友宜緊追進入誤差範圍

藍白合在東台灣像政治泡沫 柯文哲空軍難越中央山脈？

「我不管陸委會怎樣」王國材：台客赴陸不會讓解團發生

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部長王國材（左）、觀光署長周永暉（右）今到立法院交通委員會備詢。記者周彥妤／攝影
交通部長王國材（左）、觀光署長周永暉（右）今到立法院交通委員會備詢。記者周彥妤／攝影

交通部日前宣布明年3月1日起開放台灣團客赴陸觀光，但陸委會卻表示初期每日限額2000人，引發旅行業反彈，質疑政府兩面手法。國民黨立委洪孟楷今天質詢頻追問此事，交通部長王國材答詢時脫口說：「我不管陸委會怎麼樣」，以2000人為原則，但可酌予調整，並允諾只要旅行社能成團，就可出團，不會讓解團發生。

立法院交通委員會今天上午邀請交通部、觀光署、鐵道局等單位列席備詢。洪孟楷質詢時指出，為了旅行社缺工議題，勞動部與交通部觀光署「網內互打」，各說各話，眼看時間一直拖下去，還傳出觀光署的旅宿移工報告遞出「密件」，勞動部要求「解密」，究竟該如何解決？

觀光署長周永暉說，因報告事涉敏感資訊，才會列為密件。至於與觀光署各有主張，他坦言，缺工是事實，不過是因供給需求，各方有不同解讀。周永暉還向洪孟楷表示，「不要心急，農曆年前就會宣布」。

王國材也表示，旅宿業房務缺工3000人是事實，他和勞動部長許銘春討論過很多，兩部會各有立場，她也談了她的困難，就看11月底委員會議開會結果。

周永暉強調，勞動部若認為報告交代不清，近日資料就會補齊，他對此事「審慎樂觀」。對於洪孟楷質疑兩部會本位主義作祟，互踢皮球，王國材強調，不是互踢皮球，兩個部長都在討論，他自己也看過這份報告；目前服務業未開放移工，一旦旅宿業開放，可能服務業、餐廳業也會爭取。

洪孟楷質疑，陸委會下了每日限額2000人門檻，王國材日前卻對外說旅宿業可以「放心攬客」，令人無所適從；王國材沈默一會答覆，「我不管陸委會怎麼樣」，以2000人為原則，但可酌予調整，並允諾只要旅行社成團就可出團，不會讓解團發生，避免旅遊消費爭議。

王國材 洪孟楷 觀光署

延伸閱讀

台鐵產工批敷衍離退潮 王國材：維護安全才是正向循環

創史上最大旅遊逆差 李彥秀問賴清德：說好春暖花開呢？

道安基本法朝野協商達共識 王國材：盼盡速三讀通過

台鐵與工會簽新版團協 王國材難忘台鐵公司化「常常睡不著覺」

相關新聞

晚間起兩波東北季風 彭啟明：感冒人口激增建議戴口罩

今晚起有兩波東北季風，天氣變化大，且早晚溫差也大。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天晚上...

大麻軟糖我國管不管？衛福部長薛瑞元曝納管順序

日本近期傳出多起民眾因食用「大麻軟糖」出現不適症狀送醫，日本最快12月2日全面禁止持有、服用與販售含六氫大麻酚（HHCH...

白天晴朗溫暖 吳聖宇：晚間東北季風增強這地區雨最多

今天天氣有變化，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇指出，白天晴朗溫暖，但晚間東北季風增強，迎風面的北台局部有雨，明天影響最明顯...

北市商旅驚見蟲爬床 學者認定臭蟲、醫師曝遭咬這特徵

臭蟲危機蔓延法國、南韓、香港等地，台灣日前有民眾入住北市萬華某家商旅，發現床上與枕頭疑似臭蟲現蹤，並在臉書社團發文提醒。...

「地球村旅行者」臭蟲趴趴走 學者：旅宿業是受害者 噴藥效果也不一定好

全球多國陷入臭蟲危機，台灣日前也發生民眾入住北市某家商旅，看見床上與枕頭疑似臭蟲現蹤。學者指出，今年在國外大量出現，應與...

消滅臭蟲行情價3000元起跳 北市業者曝客「買床帶蟲」打官司

多國傳出臭蟲危機，台灣日前有民眾在臉書社團談及入住北市萬華某家商旅，發現床上與枕頭疑似臭蟲現蹤。北市除蟲業者一看就知道是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。