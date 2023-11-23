憂數位醫療條例恐侵犯個資 薛瑞元：待社會共識

數位醫療條例草案今天開審，人權團體近日指出未來執行有侵犯個資疑慮，特定研究不必取得受試者同意。衛生福利部長薛瑞元表示，草案法規競合沒有處理很細緻，需要社會共識。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查台灣民眾黨黨團擬具「數位醫療發展條例草案」，台灣人權促進會在昨天的公聽會指出，草案恐侵害個資利用，架空現行法，建議與各相關團體進一步研商，盤點現存法律規範，支持尚未成立的個資保護機關取得足夠的獨立性與資源。

薛瑞元今天上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會前接受媒體聯訪，他說，在法規競合部分，數位醫療條例草案沒有處理很細緻，可能有問題，雖然日前已提醒召委數位醫療條例草案需要更多社會共識，仍尊重委員今天繼續審查草案。

另外，醫事人員勞動環境問題浮現，衛福部昨天與各醫療從業人員相關工會團體代表，近2小時當面提出問題討論、蒐集問題，預計3個月後再討論，工會代表認為，耗時過久，屆時可能總統都換人，想不到對此薛瑞元回「你賭賭看啊。」

薛瑞元今天還原昨天現場狀況。他說，昨天會議開到最後，有確實和工會代表們說明3個月後再度舉行開會，報告問題處理進度。和台灣護師產業工會顧問陳玉鳳認識了20多年，「當下她是半開玩笑說，3個月都不一定是你當部長」，他也用半開玩笑的方式回應。

薛瑞元說明，3個月後是報告進度，不是說3個月內就能將所有問題解決完畢，昨天議題很多，議題處理方式都不同、速度不一，有些可以迅速解決，如尚未拿到獎勵金津貼問題，會儘速調查，另外有跨部會議題，如勞工法令相關需要與勞動部協調，得多點時間處理。