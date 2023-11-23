女鼻塞逾10年！醫生麻醉挖出「直徑2cm黑色硬塊」竟不是鼻屎

「鼻屎」居然這麼大顆！臺灣耳鼻喉科醫生陳亮宇日前在facebook分享病例，指有女病人看夜診時，稱自己右邊鼻塞了10多年，感覺有塊很大的鼻在鼻孔裡，曾到另一診所求醫，診斷是鼻中膈彎曲還有鼻竇炎，要開刀治療。陳醫生檢查后，發現她鼻孔內卡著黏稠鼻涕，後面有直徑2釐米的「黑色硬塊」，最終麻醉后花數分鐘成功挖出，解釋該硬物其實是鼻石而非鼻屎。

臺灣耳鼻喉醫生陳亮宇在facebook專頁「陳亮宇醫師/陳亮宇耳鼻喉科診所」分享病例，1名女病人的鼻孔中藏有陳年「鼻屎」，「從鼻孔到鼻屎如此近的幾釐米，她卻等了10年」。他指女病人看夜診時，說右邊鼻子塞住10幾年，感覺一直有塊很大的鼻屎在鼻孔裡，但無論怎樣都挖不出來，他聞言笑指：「世界上最遙遠的距離，是鼻屎就在鼻子里，手指卻永遠挖不出你。」

女病人曾到其他診所求醫，診斷是鼻中膈彎曲還有鼻竇炎，需開刀治療，但她不敢開刀，希望尋求其他辦法改善鼻塞問題。陳醫生表示其實改善鼻塞也不一定要動手術，檢查發現女病人右邊鼻的確有鼻中隔彎曲，還卡著一些黏稠的鼻涕，「鼻涕的後方塞滿了一坨黑黑的硬塊」，推測正是「元兇」。

陳醫生檢查發現，病人鼻孔藏了2厘米的黑色硬塊。（fb專頁「陳亮宇醫師／陳亮宇耳鼻喉科診所」圖片）

陳醫生做好麻醉及病人的心理建設工作后，下手幫病人挖鼻，「挖到滿頭大汗，花了幾分鐘的時間把那塊大鼻屎從大姊的鼻孔挖出來」，處理完的瞬間感受到病人發自內心笑出來。

不過，陳醫生解釋該塊硬物是「鼻石」而非鼻，鼻石由鼻腔分泌物與發炎物質混合而成。他續指持續的單邊鼻塞並不可怕，最重要是通過檢查找出問題所在。照片所見，挖出來的灰黑色鼻石直徑有約2釐米，他也慨嘆「真的超大鼻屎」、「實物是很有『味道』的喔」。鼻石照相當震撼，但有網友笑言更希望他分享挖鼻過程的影片，「跪求療癒影片」。

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文章授權轉載自《香港01》