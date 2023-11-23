台鐵產工批敷衍離退潮 王國材：維護安全才是正向循環

台鐵局明年元旦改制國營台鐵公司在即，台鐵產業工會質疑人力短缺未解，並直言台鐵日前因應退離潮提出的六大措施，流於敷衍。交通部長王國材喊話，台鐵當前方案可克服每月離職缺額，同仁對公司化要有信心，政府在過程中，包括虧損、保養、以及票價等補貼，給予諸多協助，最重要是維繫安全營運，增加收入，提高職福金，較是正向循環。

台鐵產業工會今天上午偕同時代力量立委陳椒華召開記者會，質疑台鐵改制台鐵公司在即，但人力短缺問題遲遲未解。台鐵產工指出，台鐵局長杜微日前表示預估有1300名員工離退，並提出六項措施應對優離退衝擊，但就產工掌握，台鐵局所預估並未包含申請轉調與屆退人員，且六項措施只是敷衍大眾，也非如台鐵所說「移緩濟急」。

台鐵產工今天上午也提出四項訴求，包括留才津貼提高留住人才、設置證照津貼提高員工進修誘因、將運務納入常態性危險津貼發放範圍，以及提出具體補足從業人員期程。

針對台鐵產工開記者會一事，王國材上午在立法院受訪指出，台鐵局目前預估，明年上半年有1300位左右同仁離退，包括屆齡退休、提早退休及申請轉調。

他說，和杜微有很多討論，從今年特考擴充人力，到明年公司化從業人員考試，台鐵做了很多安排，當前方案可克服每月離職缺額，若能再留住欲提早退休的同仁，都可討論。

王國材喊話，對台鐵公司化要有信心，未來法規鬆綁、土地開發收入，相關福利都會更有彈性，當前對提升安全投入至多，他對公司化充滿期待，期望同仁留下來一起打拚。

對於產工提出四大訴求，他則說，杜微陸續在全台向員工說明，他們也知道狀況，若有盈餘，職福金就會增加，職工相關福利也會提高。

王國材也說，公司化過程中，有關虧損、保養、以及票價等補貼，政府對台鐵公司也給予很多協助；最重要是做好安全營運，增加收入，提高職福金，比較是正向循環。