快訊

奧特曼解職導火線曝光！內部研究員警告 「Q*」技術突破恐威脅全人類

民調／賴清德重挫創新低 侯友宜緊追進入誤差範圍

藍白合在東台灣像政治泡沫 柯文哲空軍難越中央山脈？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵產工批敷衍離退潮 王國材：維護安全才是正向循環

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵產工批台鐵敷衍離退潮，並提出4大訴求， 交通部長王國材指出，維護安全才是正向循環。記者周彥妤／攝影
台鐵產工批台鐵敷衍離退潮，並提出4大訴求， 交通部長王國材指出，維護安全才是正向循環。記者周彥妤／攝影

台鐵局明年元旦改制國營台鐵公司在即，台鐵產業工會質疑人力短缺未解，並直言台鐵日前因應退離潮提出的六大措施，流於敷衍。交通部長王國材喊話，台鐵當前方案可克服每月離職缺額，同仁對公司化要有信心，政府在過程中，包括虧損、保養、以及票價等補貼，給予諸多協助，最重要是維繫安全營運，增加收入，提高職福金，較是正向循環。

台鐵產業工會今天上午偕同時代力量立委陳椒華召開記者會，質疑台鐵改制台鐵公司在即，但人力短缺問題遲遲未解。台鐵產工指出，台鐵局長杜微日前表示預估有1300名員工離退，並提出六項措施應對優離退衝擊，但就產工掌握，台鐵局所預估並未包含申請轉調與屆退人員，且六項措施只是敷衍大眾，也非如台鐵所說「移緩濟急」。

台鐵產工今天上午也提出四項訴求，包括留才津貼提高留住人才、設置證照津貼提高員工進修誘因、將運務納入常態性危險津貼發放範圍，以及提出具體補足從業人員期程。

針對台鐵產工開記者會一事，王國材上午在立法院受訪指出，台鐵局目前預估，明年上半年有1300位左右同仁離退，包括屆齡退休、提早退休及申請轉調。

他說，和杜微有很多討論，從今年特考擴充人力，到明年公司化從業人員考試，台鐵做了很多安排，當前方案可克服每月離職缺額，若能再留住欲提早退休的同仁，都可討論。

王國材喊話，對台鐵公司化要有信心，未來法規鬆綁、土地開發收入，相關福利都會更有彈性，當前對提升安全投入至多，他對公司化充滿期待，期望同仁留下來一起打拚。

對於產工提出四大訴求，他則說，杜微陸續在全台向員工說明，他們也知道狀況，若有盈餘，職福金就會增加，職工相關福利也會提高。

王國材也說，公司化過程中，有關虧損、保養、以及票價等補貼，政府對台鐵公司也給予很多協助；最重要是做好安全營運，增加收入，提高職福金，比較是正向循環。

台鐵公司化 王國材 杜微

延伸閱讀

創史上最大旅遊逆差 李彥秀問賴清德：說好春暖花開呢？

道安基本法朝野協商達共識 王國材：盼盡速三讀通過

台鐵與工會簽新版團協 王國材難忘台鐵公司化「常常睡不著覺」

司機員打地鋪搶排休 王國材：已要台鐵立即改善、年底採線上申請

相關新聞

晚間起兩波東北季風 彭啟明：感冒人口激增建議戴口罩

今晚起有兩波東北季風，天氣變化大，且早晚溫差也大。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天晚上...

「我不管陸委會怎樣」王國材：台客赴陸不會讓解團發生

交通部日前宣布明年3月1日起開放台灣團客赴陸觀光，但陸委會卻表示初期每日限額2000人，引發旅行業反彈，質疑政府兩面手法...

大麻軟糖我國管不管？衛福部長薛瑞元曝納管順序

日本近期傳出多起民眾因食用「大麻軟糖」出現不適症狀送醫，日本最快12月2日全面禁止持有、服用與販售含六氫大麻酚（HHCH...

白天晴朗溫暖 吳聖宇：晚間東北季風增強這地區雨最多

今天天氣有變化，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇指出，白天晴朗溫暖，但晚間東北季風增強，迎風面的北台局部有雨，明天影響最明顯...

北市商旅驚見蟲爬床 學者認定臭蟲、醫師曝遭咬這特徵

臭蟲危機蔓延法國、南韓、香港等地，台灣日前有民眾入住北市萬華某家商旅，發現床上與枕頭疑似臭蟲現蹤，並在臉書社團發文提醒。...

臭蟲現蹤萬華 北市觀傳局：現場無蟲體 已指導業者清消

台北市萬華區一間商旅，被入住民眾發現床上、枕頭疑似有臭蟲蹤跡，並在臉書社團上貼文提醒。台北市觀光傳播局主秘蕭君杰表示，2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。