晚間起兩波東北季風 彭啟明:感冒人口激增建議戴口罩

今晚起有兩波東北季風，天氣變化大，且早晚溫差也大。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天晚上天氣略有變化，呼籲民眾留意。他也說，近期感冒人口激增，主因是天氣溫度常有劇烈變化，建議戴上口罩預防感冒。

彭啟明指出，今天白天有晴朗穩定的天氣，但隨著東北季風增強，晚間氣象將開始變化。白天風向由東北風轉為偏北風，但水氣仍較少，僅增加雲量。今晚隨著冷高壓前緣靠近，東北季風加強，帶來基隆北海岸、台北東側、宜蘭及花蓮沿海地區局部短暫陣雨，需留意天氣變化，其他地區影響較小。

彭啟明指出，晚間沿海風力將增強，尤其是台灣海峽西半部、東南部沿岸、恆春半島及外島地區，可能出現7-8級強陣風。白天各地溫度保持溫暖，北部、東半部高溫約25-27°C，中南部約27-29°C。

周五東北季風影響最明顯，迎風面包括大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島有局部短暫陣雨機會。北部、東北部高溫降至20-22°C，花東地區24-26°C，中南部影響較小，高溫仍可達26-28°C。

彭啟明指出， 周末東北季風仍持續，雖稍微減弱，迎風面仍有局部短暫陣雨。北部、東北部感受較涼，白天高溫約21-23°C，中南部較溫暖，高溫約26-28°C。下周日東北季風減弱，風向轉為偏東風，降雨減少，尤其東半部地區。北台灣氣溫明顯回升至23-25°C，其他地區亦有所回升。沿海風力大幅減小。

彭啟明指出，下周一晚間東北季風再度增強，持續至週四清晨，帶來較冷乾的空氣。需留意氣溫變化，冷空氣可能較強，尤其在中北部、東北部空曠地區。