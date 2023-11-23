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「嘉義101」福容VOCO酒店逾200職缺 30K起跳應徵熱烈

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
「嘉義福容 voco酒店」位在嘉市世賢路一段與竹圍路的交界。地上33層，地下5層，樓高136.2公尺，飯店總房間數達370間，是IHG集團及福容大飯店體系下，量體最大，建物最高、房間數最多的飯店。記者魯永明／攝影
「嘉義福容 voco酒店」位在嘉市世賢路一段與竹圍路的交界。地上33層，地下5層，樓高136.2公尺，飯店總房間數達370間，是IHG集團及福容大飯店體系下，量體最大，建物最高、房間數最多的飯店。記者魯永明／攝影

嘉義「101」大樓、麗寶集團旗下福容大飯店「嘉義福容voco酒店」，與國際知名品牌洲際酒店集團攜手，擁有33層樓、370間客房，2024年首季試營運，目前緊鑼密鼓招募人才。除在人力銀行104和1111徵才平台廣發英雄帖，並與勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心合作，不定期舉辦現場徵才。

福容昨天在嘉義就業服務中心二度徵才廚房、服務清潔人員，開出30K起跳薪資及福利，吸引百餘人應徵；福容大飯店說，目前招募進度完成60%，預計明年元月招滿70%人力，陸續到位，進行員工教育訓練等，以因應第一季試營運人力。

嘉義福容VOCO酒店開出至少200個職缺。10月底第一波徵才以中高階人才為主，招攬中高階管理主管，由於是國際酒店的規格，因此在語言上的要求也特別嚴格，除了基本英文會話，更歡迎擁有日、韓、泰、越等多國語言能力的優秀人才。本月徵才以基層人力為主。分別為客房部、餐飲部、休閒部及工務組等，招攬中西餐廚師、外場領班、服務員、廚房洗滌員、救生員、工務主任及技術員等35個在地職缺。

嘉義福容VOCO酒店總經理錢嬿文表示，福容重視顧客也重視員工發展，基層員工薪資均為3萬元以上，主管職再依照職等來面談，誠摰歡迎熱忱積極、具國際觀且充滿台灣人情味的好人才一起來嘉義打拚，徵才的日期沒有截止。

嘉義福容VOCO酒店福利令人稱羨。對嘉義以外員工提供宿舍，可容納75人，照顧員工生活，同時安排員工餐廳、休息室、更衣室等設施，提供完善工作環境和培訓體制，每年定期員工健檢、住宿餐飲等優惠。

「嘉義福容 voco酒店」位在嘉市世賢路一段與竹圍路的交界。地上33層，地下5層，樓高136.2公尺，飯店總房間數達370間，是IHG集團及福容大飯店體系下，量體最大，建物最高、房間數最多的飯店。福容大飯店是全台最大本土連鎖飯店品牌，也是連續第5年蟬聯「1111幸福企業」金獎肯定。

嘉義福容 voco酒店昨天在嘉義就業服務中心二度徵才廚房、服務清潔人員，開出30Ｋ起跳薪資及福利，吸引百餘人應徵。圖／嘉義就業服務中心提供
嘉義福容 voco酒店昨天在嘉義就業服務中心二度徵才廚房、服務清潔人員，開出30Ｋ起跳薪資及福利，吸引百餘人應徵。圖／嘉義就業服務中心提供
「嘉義福容 voco酒店」位在嘉市世賢路一段與竹圍路的交界。地上33層，地下5層，樓高136.2公尺，飯店總房間數達370間，是IHG集團及福容大飯店體系下，量體最大，建物最高、房間數最多的飯店。圖／福容大飯店提供
「嘉義福容 voco酒店」位在嘉市世賢路一段與竹圍路的交界。地上33層，地下5層，樓高136.2公尺，飯店總房間數達370間，是IHG集團及福容大飯店體系下，量體最大，建物最高、房間數最多的飯店。圖／福容大飯店提供
「嘉義福容 voco酒店」位在嘉市世賢路一段與竹圍路的交界。地上33層，地下5層，樓高136.2公尺，飯店總房間數達370間，是IHG集團及福容大飯店體系下，量體最大，建物最高、房間數最多的飯店。圖／福容大飯店提供
「嘉義福容 voco酒店」位在嘉市世賢路一段與竹圍路的交界。地上33層，地下5層，樓高136.2公尺，飯店總房間數達370間，是IHG集團及福容大飯店體系下，量體最大，建物最高、房間數最多的飯店。圖／福容大飯店提供

嘉義 酒店 房間

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