白天晴朗溫暖 吳聖宇：晚間東北季風增強這地區雨最多

今天天氣有變化，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇指出，白天晴朗溫暖，但晚間東北季風增強，迎風面的北台局部有雨，明天影響最明顯，除了下雨，北部、東北部高溫降到20-22度，呼籲民眾注意。

吳聖宇指出，今白天仍然溫暖，北部、東半部高溫25-27度，中部、南部27-29度，還沒有明顯變化，晚間東北季風增強後，北台灣才會下降轉涼。

入夜之後北方冷高壓前緣更為靠近，東北季風進一步加強，有些水氣隨著季風往迎風面移動，包括基隆北海岸、東北角，大台北東側、宜蘭還有花蓮沿海一帶逐漸有局部短暫陣雨機會，雨勢不大，其他地方不受影響，多雲到晴。

吳聖宇指出，明天是這波東北季風影響最明顯的一天，迎風面包括大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島一帶都有局部短暫陣雨機會，宜蘭南側山區雨量可能稍微多一些，桃園以南到高屏的西半部不受影響，還是多雲到晴。

這波東北季風冷空氣不強，主要反映在北台灣高溫下降，低溫影響有限。北部、東北部高溫降到20-22度，花東地區高溫24-26度，中部、南部影響不大，白天高溫可達26-28度，周五晚間到周六清晨中部以北到東北部一帶低溫大約15-17度，局部單點可能低於15度。

吳聖宇指出，周六東北季風持續影響，強度稍微減弱，迎風面仍有局部短暫陣雨機會，其他多雲到晴。北部、東北部白天高溫略升約21-23度，花東高溫23-25度，中南部高溫26-28度，入夜到下周日(26日)清晨在中部以北到東北部空曠地區有局部15度以下低溫發生機會。

下周日東北季風明顯減弱，東半部還是會有些局部短暫陣雨，降雨範圍縮減許多，西半部還多雲到晴。北台灣白天高溫回升到23-25度，花東高溫25-27度，中部、南部高溫27-29度，入夜到隔天清晨中部以北、東北部空曠地區低溫仍有可能降到15度以下，日夜溫差明顯。

吳聖宇指出，下周一(27日)晚間東北季風又加強，持續影響到下周四清晨，屬水氣偏少的乾冷型，可能只有周一晚間在迎風面有局部降雨機會，其他大致晴到多雲。不過冷空氣較強一些，配合輻射冷卻作用，不排除中北部、東北部空曠地區又會有比較低溫度，是否達到大陸冷氣團等級值得觀察留意。