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消滅臭蟲行情價3000元起跳 北市業者曝客「買床帶蟲」打官司

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市除蟲業者指出，臭蟲處理行情價3000元起跳。圖／北市除蟲業者林先生提供
北市除蟲業者指出，臭蟲處理行情價3000元起跳。圖／北市除蟲業者林先生提供

多國傳出臭蟲危機，台灣日前有民眾在臉書社團談及入住北市萬華某家商旅，發現床上與枕頭疑似臭蟲現蹤。北市除蟲業者一看就知道是「吃飽的臭蟲」，也分享居家滅蟲撇步，如殺蟲劑或熨斗、曝曬等高溫殺菌方式，狀況太嚴重就得找業者處理，行情價3000元起跳，他曾遇過整張床全是臭蟲難處理，最後直接丟掉。

北市除蟲業者林先生表示，主要處理臭蟲會有兩種方式，噴藥或水煙屬於化學防治，要特別在床單、床墊等皺褶與縫隙處找臭蟲躲在哪，大部分民眾都是先買殺蟲劑處理。

他直言，要是臭蟲狀況很嚴重，民眾真的沒辦法處理，才會找業者幫忙，因為業者使用的是環保署許可的特殊環藥（需持有專業技術人員證照方可使用），藥劑的劑型及種類有別於一般環境用藥的市售殺蟲劑。

林先生說，臭蟲遇到高溫就會死亡，另一種物理防治是高溫殺菌的熱處理，民眾在家可用高溫蒸氣熨斗去燙床單、被單等，或拿黑色垃圾袋包裹寢具放到陽台曝曬，只是近來天氣較冷，難達到殺菌成效，也可拿強力吸塵器加強清理寢具皺折處。

他提到，處理臭蟲的行情價3000元起跳，視施作方式、藥劑、坪數而有差別，噴藥是汙染性處理，民眾後續得再做清潔，雖然價格較低但麻煩，而熱處理無汙染性，收費相對高，至少1萬元。

林姓業者指出，平均每個月接到住家臭蟲處理案會有1、2件，狀況通常都很嚴重，例如曾有一整床都是臭蟲，連噴藥都無法處理，最後直接丟掉，也有遇過民眾「買床帶蟲」，光蟲標本就收集上百個，甚至與家具業者槓上打官司。

他建議民眾，在外住宿後，返家前可先使用一般殺蟲劑噴灑行李內外部隙縫，衣物再以高溫清水沖泡，有助於減少臭蟲跟著回家。

北市除蟲業者說，臭蟲處理分為化學防治的噴藥或水煙（如圖）、物理防治的高溫殺菌熱處理。圖／北市除蟲業者林先生提供
北市除蟲業者說，臭蟲處理分為化學防治的噴藥或水煙（如圖）、物理防治的高溫殺菌熱處理。圖／北市除蟲業者林先生提供

臭蟲 高溫 北市 床蝨

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