北市商旅驚見蟲爬床 學者認定臭蟲、醫師曝遭咬這特徵

臭蟲危機蔓延法國、南韓、香港等地，台灣日前有民眾入住北市萬華某家商旅，發現床上與枕頭疑似臭蟲現蹤，並在臉書社團發文提醒。學者判斷確認是臭蟲，目前尚無擴散疑慮，如果身體遭咬出現不適，建議可帶昆蟲檢體就醫，以便對症下藥；醫師說，遭咬會有3至4顆呈線狀分布的紅疹且會癢，須開立抗組織胺藥與藥膏止癢。

台北市立動物園推廣組助理研究員戴為愚表示，從該張照片判斷，可以確認是臭蟲，但無法分辨是溫帶或熱帶臭蟲。臭蟲又稱床蝨，是半翅目昆蟲，台灣常見半翅目昆蟲如各種椿象種類。

戴為愚說，臭蟲、跳蚤、蚊蟲都屬於衛生昆蟲，也因為台灣衛生習慣變好，臭蟲已消失一段時間，並非常見衛生害蟲，然而體型小的臭蟲通常伴隨國外旅客、國人入境，正因人類交通運輸關係，使得臭蟲從疫區傳播到非疫區的台灣。

他認為，臭蟲目前在台灣不至於有擴散疑慮，提醒民眾若發現臭蟲，應盡速消毒環境衛生、藥物防治，避免臭蟲擴散。凡在旅館等處接觸到臭蟲者，返家後，接觸過的地方與衣物也都要除蟲；民眾如果遭咬，皮膚出現不適，可帶著昆蟲檢體就醫，醫師也能對症下藥。

北市聯醫中興院區皮膚科主任潘企岳表示，臭蟲體型小，成蟲約0.3至0.6公分，容易鑽進衣服，不只四肢、頸部，腰部、身體軀幹都可能被叮咬，症狀為大顆紅疹，可以3至4顆呈線狀分布，人體反應會非常癢，不至於抓癢抓到潰爛，但症狀持續短則一周，嚴重者恐超過兩周。若不慎遭臭蟲叮咬，應趕緊求診皮膚科，醫師會開立抗組織胺藥並搭配藥膏止癢。

至於如何防範，潘企岳建議投宿旅館時，可拿手電筒檢查床板、木板、床墊縫隙是否有臭蟲躲藏，牠外型像暗紅色的小蟑螂，肉眼可見，消費者若看到臭蟲，不要接觸，可向業者反映；回到家中再仔細檢查衣物行李及行李箱，手電筒輔助會更容易發現。

潘企岳說，民眾近期曾住旅館或家中有外籍人士等外人來住，後續可檢查寢具、床板等縫隙，當發現臭蟲就盡量清除，如使用殺蟲劑。