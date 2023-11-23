快訊

今晚變天！兩波東北季風南下 吳德榮：這天台北最低溫11度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今晚變天！兩波東北季風南下 吳德榮：這天台北最低溫11度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今晚起兩波東北季風南下，明天、周六北海岸、大台北東側、東半部轉有局部短暫雨。本報資料照片
今晚起兩波東北季風南下，明天、周六北海岸、大台北東側、東半部轉有局部短暫雨。本報資料照片

要變天了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今晚起有兩波東北季風陸續南下，迎風面會下雨，下周一下半天另一波東北季風南下，下周二晚、周三晨因強「輻射冷卻」效應，有短暫偏低氣溫，全台平地（台北氣象觀測站）最低溫約11度，但白天迅速回暖、日夜溫差大。

吳德榮指出，最新(22日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天各地晴朗；白天舒適至微熱，早晚偏涼至微冷，日夜溫差大。各地區氣溫：北部14至29度、中部14至29度、南部14至30度、東部14至30度。

吳德榮說，今晚起「東北季風」逐漸南下，迎風面雲量漸增；明日、周六北海岸、大台北東側、東半部轉有局部短暫雨，桃園以南晴時多雲。冷空氣偏弱，北台白天高溫降、略轉涼，入夜「輻射冷卻」減弱，清晨低溫反而微升；對其他各地的影響輕微。下周日東北季風減弱，天氣略好轉、氣溫略升，東半部仍有局部短暫雨。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，下周一(27日)下半天另一波「東北季風」南下，冷空氣較前波略強，迎風面雲量增，轉有局部短暫雨，北台轉涼；下周二(28日)漸轉乾、西晴朗、東偶局部短暫雨；下周三(29日)各地晴朗穩定。

但吳德榮說，下周二晚、周三晨因強「輻射冷卻」效應，有短暫偏低的氣溫(全台平地的最低溫約11度，台北氣象觀測站的最低溫、則有觸及大陸冷氣團定義的機率)，但白天迅速回暖、日夜溫差大。

東北季風 吳德榮 低溫

延伸閱讀

熱…今高溫30度！ 吳德榮：明晚起兩波東北季風這天最涼

桃園13.7度 吳德榮：今起乾冷氣團襲台 入夜下探10度低溫

冷氣團報到今愈晚愈冷 吳德榮：明晚到後天清晨低溫10度

周五迎首波冷氣團 吳德榮：下探10度低溫早晚極冷

相關新聞

今晚變天！兩波東北季風南下 吳德榮：這天台北最低溫11度

要變天了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今晚起有兩波東北季風陸續南下，迎風...

北市商旅驚見蟲爬床 學者認定臭蟲、醫師曝遭咬這特徵

臭蟲危機蔓延法國、南韓、香港等地，台灣日前有民眾入住北市萬華某家商旅，發現床上與枕頭疑似臭蟲現蹤，並在臉書社團發文提醒。...

台灣也上演「蟲蟲危機」？皮膚科醫師：臭蟲叮咬千萬別抓

全球陷入「蟲蟲危機」，從南韓到歐洲多國爆發臭蟲災情，從公共場所、家中床墊、地鐵、旅館都出現臭蟲。國內最近則疑似在北市某旅...

西化飲食易患大腸癌 3大原則降風險

國人飲食西化，吃下肚的紅肉愈來愈多，蔬果長期攝取不足，讓大腸癌容易上身。衛福部國健署統計，大腸癌是國人發生人數第2名癌症...

喝酒助眠只有反效果 4招戒睡前酒

有些人睡前會想喝杯酒放鬆，幫助睡眠。酒後微醺，的確可以幫助入睡，可是研究發現，酒後的睡眠品質不僅差，半夜也容易醒來。最常...

選後再協商醫護權益...工會憂換政黨恐跳票 薛瑞元：你賭賭看

衛福部今天與台灣醫療工會聯合會、台灣護師醫療產業工會等單位代表舉行交流會議，就各職類醫療工會勞動權益交換意見，並承諾未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。