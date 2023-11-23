今晚變天！兩波東北季風南下 吳德榮：這天台北最低溫11度

要變天了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今晚起有兩波東北季風陸續南下，迎風面會下雨，下周一下半天另一波東北季風南下，下周二晚、周三晨因強「輻射冷卻」效應，有短暫偏低氣溫，全台平地（台北氣象觀測站）最低溫約11度，但白天迅速回暖、日夜溫差大。

吳德榮指出，最新(22日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天各地晴朗；白天舒適至微熱，早晚偏涼至微冷，日夜溫差大。各地區氣溫：北部14至29度、中部14至29度、南部14至30度、東部14至30度。

吳德榮說，今晚起「東北季風」逐漸南下，迎風面雲量漸增；明日、周六北海岸、大台北東側、東半部轉有局部短暫雨，桃園以南晴時多雲。冷空氣偏弱，北台白天高溫降、略轉涼，入夜「輻射冷卻」減弱，清晨低溫反而微升；對其他各地的影響輕微。下周日東北季風減弱，天氣略好轉、氣溫略升，東半部仍有局部短暫雨。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，下周一(27日)下半天另一波「東北季風」南下，冷空氣較前波略強，迎風面雲量增，轉有局部短暫雨，北台轉涼；下周二(28日)漸轉乾、西晴朗、東偶局部短暫雨；下周三(29日)各地晴朗穩定。

但吳德榮說，下周二晚、周三晨因強「輻射冷卻」效應，有短暫偏低的氣溫(全台平地的最低溫約11度，台北氣象觀測站的最低溫、則有觸及大陸冷氣團定義的機率)，但白天迅速回暖、日夜溫差大。