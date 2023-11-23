健康你我他／罹患大腸癌第3期 感謝3位救命恩人

今年83歲的生日在病房度過，老天爺送給我一份特別「牲禮」（台語）─切除長約11公分的大腸和周邊49顆淋巴結。原本認為我這一生就這樣過去了，沒想到遇到幾位救命恩人，希望借此文章表達內心最深的敬意和謝意。

我每天規律種菜運動，定期健檢一切正常，直至今年4月確診新冠肺炎後，久咳不癒、一個多月體重掉17公斤，但X光檢查正常。一次陪老伴到台東馬偕醫院看腸胃肝膽科白明忠醫師門診時，我加號看診，接受超音波及電腦斷層掃描，結果確診罹患大腸癌第三期。我們決定到台大開刀時，白醫師立即為我申請重大傷病並備妥所有檢查報告。

之後到台大醫院看肛門直腸外科梁金銅主任門診，雖有驚人的門診量，但他細心問診，安排住院進一步做正子斷層掃描，接著總醫師蔡妙玲詳盡地解說病情及手術過程。手術加上術後在恢復室長達5小時，若非梁金銅醫師的妙手，我還可能要「造口」（人工肛門）。

從加護病房轉入一般病房後，每次梁醫師查房，總是大陣仗，跟了一大群年輕醫師，有一次我站著用尿壺小解，梁醫師剛好來查房，一時間，幾十雙眼同時盯著正在小解的我，但梁醫師很善解人意技巧性向前一步，將簾子在身後隨手拉上，顧及到病患的尊嚴。

三位醫師的恩德，我永遠銘記在心。