西化飲食易患大腸癌 3大原則降風險

國人飲食西化，吃下肚的紅肉愈來愈多，蔬果長期攝取不足，讓大腸癌容易上身。衛福部國健署統計，大腸癌是國人發生人數第2名癌症，目前政府有補助50至74歲的民眾每2年1次進行糞便潛血檢查，可降低29%晚期大腸癌發生率、35%死亡率；建議飲食採行「3多3少3去」原則，降低罹患大腸癌機率，享用大餐也不會造成身體負擔。

國健署資料顯示，110年大腸癌新增1萬6238例，成為國人10大癌症中第2名；衛福部111年死因統計，超過6000人死於大腸癌，初步研判與國人飲食習慣息息相關，燒烤與紅肉往往是主流餐飲選擇，但很多人缺乏運動或肥胖，且沒有定期篩檢，導致大腸癌罹患速度快速攀升。建議飲食可採行「3多3少3去」原則。