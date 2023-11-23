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西化飲食易患大腸癌 3大原則降風險

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
國健署資料顯示，110年大腸癌新增1萬6238例，成為國人10大癌症中第2名。記者杜建重／攝影
國健署資料顯示，110年大腸癌新增1萬6238例，成為國人10大癌症中第2名。記者杜建重／攝影

國人飲食西化，吃下肚的紅肉愈來愈多，蔬果長期攝取不足，讓大腸癌容易上身。衛福部國健署統計，大腸癌是國人發生人數第2名癌症，目前政府有補助50至74歲的民眾每2年1次進行糞便潛血檢查，可降低29%晚期大腸癌發生率、35%死亡率；建議飲食採行「3多3少3去」原則，降低罹患大腸癌機率，享用大餐也不會造成身體負擔。

國健署資料顯示，110年大腸癌新增1萬6238例，成為國人10大癌症中第2名；衛福部111年死因統計，超過6000人死於大腸癌，初步研判與國人飲食習慣息息相關，燒烤與紅肉往往是主流餐飲選擇，但很多人缺乏運動或肥胖，且沒有定期篩檢，導致大腸癌罹患速度快速攀升。建議飲食可採行「3多3少3去」原則。

3多：

多蔬果：挑選當令、顏色豐富蔬果，膳食纖維可增加飽足感，減少肉類或主食類的攝取量。

多喝水：每天建議飲用6至8杯水，每杯240ml，避免血液黏稠，促進腸胃蠕動，預防便祕。

多運動：研究指出，21%至25%的大腸癌可歸因於身體活動不足。

3少：

少油鹽：建議選用植物油，當中不飽和脂肪酸可保護心血管，但避免高溫烹煮導致油脂變性。

少紅肉：研究指出，每天攝取超過50克的加工肉品或100克的紅肉，會增加17至18%罹患大腸癌風險。

少醬料：多嘗食物原味，避免添加過多醬料。

3去：

去肉皮：肉類的皮，盡可能少吃，降低熱量攝取。

去肥油：盡量吃瘦肉，減少食用肥肉。

去焦黑：肉片上的焦黑是致癌物質-多環芳烴，建議切除或不食用。

大腸癌

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