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社區長照關懷據點 調升業務費
台灣即將進入超高齡社會，除了長照ＡＢＣ三級據點外，社區關懷據點多由社區發展協會負責運營，為社區最初級的長照服務；但社區關懷據點制度成立至今，費用未曾調整，中央每月僅補助一萬元業務費，全台四千餘處社區關懷據點，卻要撐起多達四百萬名長者照護。行政院昨表示，已交由衛福部研擬，預計明年調升業務費。
行政院副院長鄭文燦昨出席衛福部「全國社區發展金卓越社區表揚典禮」時表示，全台共四七九九處社區關懷據點，其中三千三百處由社區發展協會負責營運。
社區資源不足，亟需政府協助，已規畫調升長照預算，由今年約六五○億元成長至明年八七六億元，部分經費將用於調升社區關懷據點業務費，以反映日漸高漲的物價。
「社區關懷據點業務費用確實該調整，但實際費用仍在精算。」衛福部社家署長簡慧娟表示，將參考物價指數酌予調增，實際調幅尚無定論。
衛福部長照司副司長吳希文表示，巷弄長照站（Ｃ據點）由社區關懷據點疊加提供，經費來源是社區關懷據點費用，加上預防延緩失能費用及巷弄長照站獎助業務費等，明年社區關懷據點補助費用調升後，長照Ｃ據點將連帶受惠。
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