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印尼首例小兒骨髓移植 花蓮慈院協助完成手術

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮慈院與印尼慈院醫護團隊在印尼，為罹患重度地中海型貧血的Assyifa（中）完成當地首例小兒骨髓移植治療，大家開心祝福她重生。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈院與印尼慈院醫護團隊在印尼，為罹患重度地中海型貧血的Assyifa（中）完成當地首例小兒骨髓移植治療，大家開心祝福她重生。圖／花蓮慈濟醫院提供

印尼女孩Assyifa患上重度地中海型貧血，當地沒有骨髓移植醫院，只能頻繁進出醫院輸血及排鐵劑治療，今年6月印尼慈濟醫院啟用，建置骨髓移植病房，幸運與弟弟造血幹細胞配對成功，花蓮慈濟醫院骨髓移植團隊遠赴印尼協助完成手術，是當地首例小兒骨髓移植成功案例。

印尼慈院團隊在完成手術後，在Assyifa病房內布置氣球，送上親手做的蛋糕與小餅乾，唱生日快樂歌慶祝重生，花蓮慈院團隊也送上為Assyifa跟Alfatih挑選的可愛玩具，姊弟倆見大家為自己準備的禮物，臉上也露出開心笑容。

院方指出，地中海型貧血唯一根治方式只有骨髓移植，但在印尼慈院開業前，當地沒有骨髓移植醫院，不少病人只能選擇到國外就醫，但費用不便宜。Assyifa在1年半期間，每2周進出醫院輸血及使用排鐵劑治療，飽受病痛折磨，體重剩下25公斤。

骨髓移植照護團隊視訊分享，骨髓及造血幹細胞移植醫療知識，協助該院訓練骨髓移植種子醫師。在印尼慈濟醫院啟用運作防疫中心時，為Assyifa配對親屬，與弟弟Alfatih為白血球抗原（HLA）全相合，弟弟也願意救姊姊。

由於這是當地首例小兒骨髓移植手術，團隊謹慎面對，討論Assyifa骨髓移植治療計畫，待一切準備就緒後，花蓮慈院團隊於20日遠赴印尼，協助完成骨髓移植手術。

印尼 團隊 手術

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