台灣也上演「蟲蟲危機」？皮膚科醫師：臭蟲叮咬千萬別抓

全球陷入「蟲蟲危機」，從南韓到歐洲多國爆發臭蟲災情，從公共場所、家中床墊、地鐵、旅館都出現臭蟲。國內最近則疑似在北市某旅館出現災情，但業者否認。醫師表示，臭蟲不會傳染疾病，但被咬到會非常癢，「千萬不要抓」，否則會讓皮膚其他區域也出現嚴重過敏反應。

近日臉書社團上有網友表示，因出差入住北市萬華區某商務旅館兩天，在床上和枕頭內發現疑似臭蟲入侵，影響住宿體驗，而櫃台人員僅口頭道歉，也讓網友不甚滿意，因此在臉書社團「好想住飯店好康.踩雷不藏私」中發文，提醒台灣旅客注意。

臭蟲的危害到底多嚴重，是否會帶來傳染性疾病？開業皮膚科醫師趙昭明表示，臭蟲屬於一般蝨蟲類，皮膚被咬到，傷口不會像被跳蚤咬到，但也會造成局部約0.5公分紅腫，且有明顯癢感，是過敏反應導致，因此千萬別因為癢就不斷撩抓，若抓破恐怕導致傷口細菌感染，或擴大皮膚範圍的過敏反應。

趙昭明說，臭蟲跟疥蟲不一樣，不會傳染，只會單純叮咬皮膚，目前也沒有攜帶會對人類致病的病原體，因此主要治療上會專注處理「癢」的症狀；由於被咬到的部位會起紅疹，會擦消炎藥膏如類固醇等等，同時口服抗組織胺，通常5天至1周便能痊癒。

但趙昭明也提醒，臭蟲咬傷雖然一周能夠痊癒，但環境中的臭蟲若是沒有根除，恐怕還是會不斷復發。目前臨床上看到臭蟲咬傷的多是因外出被叮咬，除非家中環境過於髒亂，否則通常不會在家中被咬到，大多數是從外面帶進家內，尤其台灣相對潮濕悶熱，床墊、地毯長時間未清洗就可能會導致臭蟲不斷滋長，出外住飯店也更要注意觀察環境是否整潔。