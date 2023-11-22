高球好手潘政琮連八年送愛 為第一社福憨兒募款

每年歲末賽季結束的空檔，高球好手潘政琮都不忘回到「第一社福基金會」探望心智障礙學員，從2014年開始，每年小潘都會撥空探望這群老朋友，和學員們同樂，並挹注資源與捐款。

「讓愛轉動 Pan向高峰」公益高爾夫球名人賽的公益記者會今選在辦在「第一社福基金會」第一家園舉行，除向大眾報告潘政琮在公益道路上的心路歷程，還特別為心智障礙學員辦一場別開生面的高球趣味競賽，同時為翌日的「讓愛轉動 Pan向高峰」公益高爾夫球名人賽暖身，希望社會大眾能對心智障礙者的老化議題有更多的關注，踴躍捐款支持心智障礙福利服務。

第一社福指出，根據實務經驗與相關研究，心智障礙者生理老化的年齡較一般人提早約20歲左右，心智障礙者經歷著「帶著障礙而老化」的歷程，其主要照顧者也因自身邁入高齡，體力無法負荷，經濟也陷入瓶頸，雙老化家庭困境成為目前急需面臨的挑戰，因此維持心智障礙者的健康成為刻不容緩的課題。

第一社福說，基金會成立44年來，以社工、教保員、復健治療師、護理師等跨專業團隊提供不間斷的服務，除了提供心智障礙者生活照顧、自理能力訓練，也適度安排休閒娛樂與體適能課程，達到身心全方位的妥適照顧，減緩憨兒退化，也減輕家庭的照顧負擔。

今天記者會上，學員們得知小潘哥哥要來十分開心，搶先示範了一套「防跌操」。第一社福說，老人怕摔，老化進行中的憨兒也一樣，平日的體適能訓練也包含防跌操的練習，透過「防跌操」，訓練身體肌耐力、平衡能力、敏捷度，減少跌倒風險及所帶來的傷害。接著，小潘和富邦金控副總經理林茂生分成兩組，帶領憨兒們進行趣味對抗賽，小潘先為大家示範推桿動作，耐心地指導著憨兒的姿勢和力道。

今年是第四屆「Pan向高峰」公益高爾夫球名人賽，小潘也已連續四年舉辦公益活動，其中2021年因為奧運高球銅牌加持，增加許多別具意義的拍賣品，甚至為第一社福募得千萬善款，全數支持心智障礙者成人服務。

第一社會福利基金會執行長張菁倫表示，感謝小潘多年來持續關心第一社福的老憨兒，不僅每年定期回來探訪，並藉由公益高球賽活動的舉辦，將心智障礙者雙老化家庭服務的議題帶給社會大眾認識，並彙集贊助企業與社會支持，也盼透過此活動呼籲大眾一起守護心智障礙者，讓他們能夠安心終老。