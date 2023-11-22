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6旬男出血性中風10年手「不舉」 三總合併療法助逆轉

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
張文強分享，三總醫院目前共有50例左右肉毒桿菌治療合併重複性經顱磁刺激治療，一名60歲的個案，2年前開始接受合併療法，目前手部功能逐漸恢復。記者鄒尚謙／攝影
張文強分享，三總醫院目前共有50例左右肉毒桿菌治療合併重複性經顱磁刺激治療，一名60歲的個案，2年前開始接受合併療法，目前手部功能逐漸恢復。記者鄒尚謙／攝影

腦中風患者來說復健相當重要，密切影響生活品質，尤其對於中風後「肌肉痙攣」的患者來說，目前傳統療法肉毒注射緊繃的肌肉。三軍總醫院復健科主治醫師張文強表示，目前已有肉毒桿菌注射合併「重複性經顱磁刺激（rTMS）」的治療方式，讓患者失能程度恢復7至8成，最好的情形甚至能夠恢復9成9，大幅提升患者生活品質。

根據衛福部統計，腦中風是國人死因第2名，僅次於癌症。台灣35歲以上人口，每年新增腦中風案例約3萬人。張正強指出，腦部血管阻塞、破裂出血，會造成非創傷性腦神經損傷，有近4成腦中風患者會出現肢體痙攣的症狀；曾有1名60歲的患者，因出血性腦中風10年來，即使經歷多年復健，手臂仍無法舉過肩或握取物品。

張文強表示，肢體痙攣在傳統治療上，除了復健，也會投入口服抗痙攣藥物，肌肉部位注射肉毒桿菌素及外科手術等方式，但肌肉鬆弛劑等口服藥效果有耐受性問題，或嗜睡副作用導致失去復健動力，而肉毒桿菌注射效力可維持3至4個月，但部分患者害怕打針的疼痛，因此會考慮「重複性經顱磁刺激」。

張文強分享，三總醫院目前共有50例左右肉毒桿菌治療合併重複性經顱磁刺激治療，上述60歲個案，2年前開始接受合併療法，目前手部功能逐漸恢復，手臂可高舉亦可抓握，復健結果良好。

「重複性經顱磁刺激仍需要搭配復健進行。」張文強表示，肉毒桿菌治療效果在第3、4周時的肌肉放鬆效果最佳，並在此前提下導入重複性經顱磁刺激，讓大腦順利傳遞神經訊號，刺激後的半小時至一小時復健效果最佳，曾有患者首次治療，半小時後去復健就可達到手能動、腳能抬的狀況；大多數患者能恢復到7至8成，若本身小範圍中風，更可以恢復到9成9的程度。

不過，目前重複性經顱磁刺激仍為自費項目，每個療程進行10次、共計約5萬元，而國內重複性經顱磁刺激適應症僅有重度憂鬱症，近年則有愈來愈多運用在腦神經領域上，醫界也爭取將腦中風後肢體痙攣納入適應症範圍。

腦中風 復健 患者

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