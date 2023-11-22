臺安與澳洲Mater醫院簽署備忘錄 促雙邊醫療合作

澳洲布里斯本Mater醫院與台灣臺安醫院簽署醫療合作備忘錄（MOU），盼促進雙邊醫療服務，為台灣與澳洲昆士蘭州重要的醫療合作指標。

布里斯本Master醫院執行長史迪爾（Peter Steer）、Mater基金會執行主任湯瑪斯（Andrew Thomas）與臺安醫院院長黃暉庭在臺安醫院共同簽署醫療合作備忘錄（MOU），包括外交部秘書處處長洪振榮、台商YFG集團負責人傅裕峰以及兩家醫院的醫療團隊代表出席。

根據MOU，雙方將進行人才培育交流、分享現代醫療設備新趨勢及創新醫學資訊的交流，以促進雙邊醫療服務。MOU簽約典禮後，雙方對於精準醫學、癌症治療、醫療人員教育培訓和私人健檢項目進行熱烈討論和分享。

台安醫院明年將參訪Mater醫院，盼更深入瞭解Master醫院在醫療、醫學研究、教育和慈善的四大志業。

駐布里斯本代表處處長范厚祿表示，台灣與澳洲昆士蘭州在醫療領域方面合作深具發展潛力，感謝傅裕峰先生為促進兩醫院合作及交流的努力及付出，這項MOU的簽署在未來將可嘉惠澳洲昆士蘭州、布里斯本鄉親及民眾。辦事處將持續與各方合作，共同提升台灣及昆士蘭州各領域關係，互利互惠，創造多贏局面。