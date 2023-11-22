快訊

郭柯侯今晚三方見面？ 柯文哲競辦：沒安排會面「憂淪為空談」

陸生來台交換2個月大嘆「索然無味」 台網一看學校地點：確實無聊

AI族群慘跌！外資終止連14買「轉為賣超」 台積電15兆市值再失守

臺安與澳洲Mater醫院簽署備忘錄 促雙邊醫療合作

中央社／ 雪梨22日專電

澳洲布里斯本Mater醫院與台灣臺安醫院簽署醫療合作備忘錄（MOU），盼促進雙邊醫療服務，為台灣與澳洲昆士蘭州重要的醫療合作指標。

布里斯本Master醫院執行長史迪爾（Peter Steer）、Mater基金會執行主任湯瑪斯（Andrew Thomas）與臺安醫院院長黃暉庭在臺安醫院共同簽署醫療合作備忘錄（MOU），包括外交部秘書處處長洪振榮、台商YFG集團負責人傅裕峰以及兩家醫院的醫療團隊代表出席。

根據MOU，雙方將進行人才培育交流、分享現代醫療設備新趨勢及創新醫學資訊的交流，以促進雙邊醫療服務。MOU簽約典禮後，雙方對於精準醫學、癌症治療、醫療人員教育培訓和私人健檢項目進行熱烈討論和分享。

台安醫院明年將參訪Mater醫院，盼更深入瞭解Master醫院在醫療、醫學研究、教育和慈善的四大志業。

駐布里斯本代表處處長范厚祿表示，台灣與澳洲昆士蘭州在醫療領域方面合作深具發展潛力，感謝傅裕峰先生為促進兩醫院合作及交流的努力及付出，這項MOU的簽署在未來將可嘉惠澳洲昆士蘭州、布里斯本鄉親及民眾。辦事處將持續與各方合作，共同提升台灣及昆士蘭州各領域關係，互利互惠，創造多贏局面。

澳洲 醫學 臺安醫院

延伸閱讀

郭金耀獲選世界飛鏢總會亞太區秘書長 國際賽明年登台

《夢想紅舞鞋》穿上一雙紅舞鞋 是黑色童話還是畢生的抉擇

印度澳洲2加2對話 籲遵守國際法劍指中國

澳洲防長：中國是澳洲、印度「最大安全焦慮」

相關新聞

道安基本法朝野協商達共識 王國材：盼盡速三讀通過

為洗刷「行人地獄」惡名，行政院8月通過「道路交通安全基本法」草案。立法院交通委員會逐條審查，先前保留第1、9、16條交付...

避免球員兼裁判！機車排氣擬設第三方認證 2025年上路

現行新車排氣檢測及認證可在同一家機構完成，為避免有「球員兼裁判之嫌」，環境部今預告修正「機車車型排氣審驗合格證明核發撤銷...

一路開綠燈？農業部公務預算1622億元 立院審查僅凍結1000萬元

農業部一年預算達1622億元，但今天立法院經濟委員會審查農業部預算凍結案，僅凍結畜牧司雞蛋相關預算1000萬元，不論執政...

北部明晚變天濕涼！下周東北季風更強 低溫下探14度

本周兩波東北季風影響，中央氣象署表示，明白天各地高溫26至29度，緊接明晚起變天，北部、東北部明顯轉濕涼，估高溫降幅達5...

連轉頭都天旋地轉！部桃醫師揪出原因 占比竟低於4％

一名20歲女子數個月以來經常會突然、沒來由的暈眩，輾轉求助衛福部桃園醫院神經內科，醫師劉一宏問診與安排檢查，診斷為「前庭...

照顧全台400萬長者 衛福部擬調升社區關懷據點業務費

台灣即將進入超高齡社會，除長照ABC三級據點外，社區關懷據點多由社區發展協會負責運營，為社區中最初級的長照服務，但社區關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。