一路開綠燈？農業部公務預算1622億元 立院審查僅凍結1000萬元

農業部一年預算達1622億元，但今天立法院經濟委員會審查農業部預算凍結案，僅凍結畜牧司雞蛋相關預算1000萬元，不論執政黨或在野黨，審查預算幾乎一路開綠燈，其餘預算凍結案幾乎無刪減通過，或改為主決議；經濟委員會召委翁重鈞表示，經濟委員會的委員幾乎來自農業縣市，農業為弱勢，因此對農業部預算都保持正面態度，希望給農業部空間，把事情做好。

立法院經濟委員會今審查農業部和所屬機關預算，幾乎全數過關，僅有畜牧司畜牧管理項目編列2億7554萬9000元，為強化畜牧管理一項，因今年專案進口雞蛋，引發誤植有效期限、產地標示不清等爭議；農業部允諾檢討畜產會功能，同時研擬外部監督機制，因此立委提案凍結1000萬元，待農業部提交書面報告後始得動支。

翁重鈞說，立委對於農業都比較支持，預算希望透過主決議方式，讓農業部有改進方案，也讓農業部做調整，照顧農民權益，尤其現在農業算是比較弱勢的單位，農業部剛成立，包括農業保險、老農津貼等，立委還有很多想法，希望能夠調整，物價通膨很快，農民收益相對減少，基本上對農業部預算比較持支持態度，希望他們能做整體規劃，如何改善農業結構，讓農民收入能穩定，能逐年提高照顧農民。

翁重鈞表示，經濟委員會的委員大多來自農業縣市，對農業部預算，會持正面態度，農民目前需要照顧部份很多，啟動的保險制度都還沒有完全，有些災害救助部分還要做調整，災害補助其實對農民來說較低，也沒辦法真正補償災損損失，因此給農業部較大空間，希望農業部把事情做好。