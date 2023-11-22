北部明晚變天濕涼！下周東北季風更強 低溫下探14度

本周兩波東北季風影響，中央氣象署表示，明白天各地高溫26至29度，緊接明晚起變天，北部、東北部明顯轉濕涼，估高溫降幅達5、6度以上。周日短暫回溫，下周一再迎另波相對強勁的東北季風，北東再轉涼，影響至下周三，期間北部低溫下探14度，其中台北市低溫16度。

中央氣象署預報員林定宜指出，明天白天大致溫暖，各地高溫26至29度；明晚起，東北季風報到，北部、東北部明顯轉濕涼，預估這波高溫降幅達5、6度以上，高溫降溫有感，低溫幅度則不明顯，留意日夜溫差大。

他提醒，因明天東北季風增強，氣象署明晚可能發布陸上強風特報，針對台中至雲林、恆春半島沿海空曠地區、綠島蘭嶼、澎湖、金門及馬祖，留意9至10強陣風；新北到苗栗、台中沿海也有比較強陣風，提醒海邊活動留意安全。

林定宜表示，明天入夜後，西半部、東北部低溫14至19度；東部、東南部20至21度；局部空曠地區、近山區可能更低溫。

明晚至周六，東北季風持續影響，北部、東北部濕涼，主要降雨區域為桃園以北、東半部，桃園山區局部短暫雨，其中大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮降雨稍明顯；台東則有零星降雨。

周日東北季風減弱，各地氣溫稍微回升，東半部局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴。

林定宜說，下周一（27日）東北季風又再增強，至下周三（29日）期間持續受其影響，北部、東北部再轉涼，尤其下周一、二明顯濕涼，桃園以北、東半部局部短暫雨。

下周三東北季風偏乾冷，東半部地區零星短暫雨，其他地區多雲到晴；下周四（30日）東北季風又減弱。