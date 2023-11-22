連轉頭都天旋地轉！部桃醫師揪出原因 占比竟低於4％

一名20歲女子數個月以來經常會突然、沒來由的暈眩，輾轉求助衛福部桃園醫院神經內科，醫師劉一宏問診與安排檢查，診斷為「前庭陣發異常」。經過約4周藥物治療，患者暈眩、噁心的症狀完全消失，開心恢復正常生活。

女子沒來由的暈眩任何情況下都可能發生，即使像一般人改變身體姿勢、轉頭，甚至眼睛一看向一邊，就更容易發生暈眩及噁心不適，天旋地轉。雖然每次都只有幾秒鐘，但一天中可以發生好幾次，對日常生活造成很大的不方便；不僅社交受影響，平時也不敢再騎機車，怕因為暈眩而造成交通事故，一開始以為是耳石脫落，但接受相關治療也不見改善。

醫師劉一宏表示，前庭陣發性異常是較少見的疾病，占比所有眩暈疾病約僅4%不到，且診斷上較為困難，目前成因並不明確，有些人認為前庭神經受到腦血管刺激有關，因為前庭神經是控制平衡功能的神經，當它與腦血管靠得太近、容易受到刺激而產生眩暈。典型症狀是突然、無預警的天旋地轉，但症狀通常僅持續數秒鐘，因此十分容易被誤認為是耳石脫落。雖然一般情況不太會有其他併發症，但眩暈帶來的不適感經常會影響日常生活和工作。

診斷最主要靠詳細的病史詢問及完整的身體檢查，醫師安排影像、抽血和其他檢查，主要是為了診斷是否可以排除其他因素。另外，對特定藥物的反應也是診斷條件之一，患者通常對藥物的效果很好，不過一般會需要固定服藥一段時間才能穩定控制症狀，要有些耐心。

部立桃園醫院表示，突發眩暈的原因百百種，如何從中進一步區分病因、找到合適的治療，需要醫師的專業評估。建議民眾若出現突發性眩暈的症狀，可盡早就醫治療。