臺灣女子綜合格鬥選手！「最強小護士」吳巧貞：開始永遠不嫌晚，做就對了！

精品挺菁英！卓越不凡的背後，是因為有許多人一起奉獻打拼。台灣精品透過台灣優質產品、創新技術，成為菁英們的最強後盾，力挺各領域的「臺灣之光」站上國際舞台，讓世界看見臺灣的能量。

平常上班的時候是天使護理師，下班之後化身「魔力小紅」，在擂台上大殺四方，擁有「最強小護士」稱號的吳巧貞，不只是MMA綜合格鬥職業選手，還在2019蒙古JJIF柔術亞錦賽中摘下金牌為國爭光，並代表臺灣出征首屆綜合格鬥亞錦賽，堪稱「臺灣第一女子綜合格鬥選手」。

「魔力小紅」吳巧貞堪稱「臺灣第一女子綜合格鬥選手」。 圖／吳彥鋒攝影

身高不到160公分、體型嬌小的吳巧貞，原本只是平凡的上班族，在診所擔任牙醫助理。沒有運動習慣的她，為了減肥加入健身房，獲贈一雙拳擊手套，在體驗了第一堂拳擊課後，吳巧貞從此一頭栽進拳擊的世界。

29歲才開始練拳擊，吳巧貞比大多數運動員起步得晚，但她不以此為藉口，她憑藉一份追求卓越的精神，不斷在戰術上創新，開發自己的獨門技法，短短幾年內就在擂台上創下亮眼戰績，不僅寫下業餘戰事7勝0敗的不敗傳說，更在34歲時站上職業舞台，成為MMA自由格鬥職業選手。

無論柔術、散打、投摔等站立技，或是與對手在地上纏鬥的地板技，吳巧貞什麼都學，讓她在比賽時能靈活施展各式技巧，直攻對手的弱點，更研發出「魔力小紅」招牌摔技，運用組合戰術更省力地壓制對手。

吳巧貞起步晚，靠著創新戰術、獨門技法，在擂台上經常出奇不意的制伏對手。 圖／吳彥鋒攝影

斜槓運動員自我訓練不停歇，風雨無阻再累也要跑

吳巧貞白天在診所上班，只能利用下班後的時間進行自我訓練，晚上則到運動館教學，走出運動館往往已是深夜，吳巧貞還繼續到公園跑步維持體能，下雨天也照樣堅持完成訓練。

時序入秋天氣轉涼，戶外跑步遇到下雨，或是流汗後吹到風，容易引起風寒，穿著棉質外套，如果被汗水雨水沾濕，騎車回家時會變得更冷，穿一般防風外套，運動時會感覺悶熱不透氣，讓吳巧貞很煩惱。

榮獲2020台灣精品獎的明基材料「防水透氣技術織物」，為吳巧貞提供了最佳解決方案。明基材料BenQ Materials「防水透氣技術織物」，獨家研發的「Xpore環保防水透氣織物技術」，100％不含全氟化合物(PFCs)，製作的過程中不使用有毒溶劑，對於環境和人體都不會產生有害物質，讓消費者穿得更安心。

除了符合環保與健康趨勢，更使用革命性「奈米微孔膜技術」，藉由奈米微孔的物理特性，有效阻擋外部雨水，同時輕鬆排除衣服內層的濕熱汗氣，確保穿著時的透氣性，以創新科技加上永續思維，提供消費者高機能的保護，「防水、防風、輕量、快乾」4大需求一次到位，穿上它便能從容應付各式天候變化，輕鬆維持全天候的乾爽舒適。

明基材料BenQ Materials「防水透氣技術織物」具有「防水、防風、輕量、快乾」4大機能。 圖／吳彥鋒攝影

長時間穿戴厚重護具，清潔保養有撇步

格鬥訓練難免會摩擦破皮，長時間穿戴厚重的拳擊手套與護具，皮膚也容易因悶熱而出狀況，榮獲2023台灣精品獎的「艾瑪絲 5α捷利爾洗髮沐浴露 3 in 1」，完全能切合吳巧貞的需要。

「艾瑪絲 5α捷利爾洗髮沐浴露3 in 1」專門為敏感肌設計，產品通過低敏測試，溫和不刺激，從頭、臉、到全身肌膚都能給予友好對待。三重草本禦菌配方，達到清潔以外，還能從根本為全身肌膚打造隱形保護罩，連女性私密肌保養也OK。草本植萃味道療癒，沒有化學香氣，聞起來清新放鬆，讓人彷彿置身在森林裡。

此外，「艾瑪絲 5α捷利爾洗髮沐浴露 3 in 1」還能輕鬆去除頭皮汗臭異味，提供頭皮營養和健康，特別適合全副裝備的運動族，以及戴安全帽的通勤族。三合一設計，洗臉、洗髮、沐浴一次搞定，一瓶抵多瓶，出國比賽、移地訓練或旅遊露營時，只需帶上這一瓶，更讓吳巧貞大呼：「不用帶一大堆瓶瓶罐罐，真的好方便！」

「艾瑪絲 5α捷利爾洗髮沐浴露 3 in 1」專門針對敏感肌打造。 圖／吳彥鋒攝影

格鬥拉扯頭髮滿地，居家護髮維持頭皮健康

格鬥競技的最高潮，往往是雙方選手在地板纏鬥較勁，過程中很容易被對方拉扯到頭髮，吳巧貞苦笑著說：「每次練習結束後，都會在地上看到自己一大堆頭髮，覺得好心疼。」

針對頭皮問題，艾瑪絲提供了「全效型頭皮健康」居家解決方案，藉由厭菌技術、植萃養護等核心技術，透過「淨→洗→護」三步驟簡單完成居家護理，不只解決頭皮問題，還能進一步養成個人頭皮保養習慣，因此榮獲2023台灣精品獎的肯定。

艾瑪絲 「頭皮問題居家解決方案-頭皮護理3步驟」榮獲2023台灣精品獎。 圖／吳彥鋒攝影

艾瑪絲 「頭皮問題居家解決方案-頭皮護理3步驟」，第一步驟：透過「5α捷利爾頭皮淨化液」深層淨化頭皮，乾髮時，把淨化液直接塗抹在頭皮上，搓一搓、產生泡泡，讓頭皮瞬間感受清涼舒爽。第二步驟：使用「強健豐盈洗髮精」洗頭，待頭髮吹乾後，接著進行第三步驟：將「草本強健養髮精華液」噴在頭上，稍加按摩促進吸收。養髮液清爽不黏膩，對於頭皮容易出油、搔癢、長痘痘的人，也有很好的改善效果，抹上後髮根不油膩，蓬鬆持久度更加倍。

天然植萃的居家專業保養髮品，讓使用者透過簡單3步驟，就能完成居家頭皮護理，天天呵護秀髮告別頭皮問題，不用上沙龍也能自己在家享受頭皮SPA！

吳巧貞開心表示：「我經常運動流汗、容易出油扁塌，也沒時間去髮廊讓人家處理，現在可以在家就做好頭皮養護，讓我很放心！」她笑說：「雖然我是運動員，也是職業選手，但我還是有愛漂亮的天性。」

台灣精品加持，幫助選手照顧好頭皮和全身肌膚的健康。 圖／吳彥鋒攝影

從「拳擊小白」到MMA職業選手，吳巧貞亮麗的成績單下，除了天賦，還有瘋狂的努力。她說：「我在制伏別人之前，我也被別人制伏過了數百次，在千次練習後，我才有辦法制伏別人。」

現年34歲的吳巧貞，並不受年齡限制，只要有比賽，她就一定會參加，期許自己「活到老、打到老」，持續為臺灣爭光。她希望藉由自身的經歷，讓大家看見「一個非專科班出身的選手，也能打到這種程度」，藉此鼓勵大家，「開始永遠不嫌晚，做就對了！」

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