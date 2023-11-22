《離亂之歌》紀錄遷台歷史 知名文學家口述回憶

作家張曉風、隱地、陳義芝等人用著敦厚的口吻，回憶著1949遷台的那一天！紀錄片《離亂之歌》透過七位文學家口述散文、詩詞或書信的方式回望1949遷台的歷史。導演齊怡22日於首映會表示，盼能用文學的方式引起更多人對歷史的共鳴。作家隱地更分享當時遷台的回憶與景象。

隱地分享，10歲當時遷台，首度踏上台灣的土地，中山北路上的椰子樹在腦海中留下深刻印象，到現在中山北路的景象依舊，宛如重回當時。他回憶說，以前到處都是石頭路，每天還會有灑水車經過，但到現在已經難以想像。

沈春池文教基金會籌製的紀錄片《離亂之歌》，邀請桑品載、向明、張曉風、隱地、王健壯、蘇偉貞、陳義芝等七位文學家以口述散文、詩詞或書信的方式回望歷史，共分為七個篇章：流離、渡海、新生、滄桑、懷鄉、返鄉、回望，並於23日晚間十點在公共電視首播。

齊怡表示，1949年遷台這一夜，甚至是將整個台灣的歷史整個「翻過來」，但社會遺忘得太快、也太多，但重要的是「寬恕」太少。她更指出，年輕一代對此沒有太多的記憶，盼有紀錄片能記錄遷台一代人的身影，並將傳承下去。

齊怡表示，一位英國文學家曾說「一個國家如果沒有文學，那麼就沒有聲音」，所以紀錄片能夠過這七位文學家以「遷台第一代」、「一代半」或「在台灣出生的第二代」等不同視角，以散文、詩歌的方式講述生命的故事，

沈春池文教基金會秘書長石靜文指出，本次紀錄片嘗試以文學手法來述說歷史，也是過去探討1949紀錄中沒有使用過的呈現方式，未來仍將繼續用不同手法製作更多能引起觀眾共鳴的紀錄片。

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