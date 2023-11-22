表揚維護市容的英雄們 環境部長薛富盛讚：感到驕傲

環境部112年全國模範清潔人員表揚典禮今下午在台南舉行，全台102位模範清潔人員齊聚，由環境部長薛富盛頒獎，感謝各縣市清潔人員為維護環境的付出與犧牲。薛富盛說大讚所有清潔人員的付出，「為大家感到驕傲」。

此次台南市接受表揚共有6位清潔人員，分別為楠西區許文魁、佳里區黃惠玉、東區呂宗衛、安平區陳孟安、安南區陳秋玉及一般廢棄物管理科洪百鴻。

62歲的黃惠玉在清潔隊服務已36年，主動發起由清潔隊提供家戶廚餘回收桶，並設置專線由專人到府教學，讓民眾學會自製堆肥，減少購買培養土與肥料的金錢支出，更教育民眾利用廢食用油自製環保肥皂、回收果皮葉渣製作環保酵素。

當詢問起年資屆滿退休，為何選擇繼續服務？黃笑笑地說，離不開這些可愛的民眾，教導他們循環利用的妙招，都能獲得不少樂趣。明年原訂想退休，「現在可能還要再想想」。

64歲許文魁，近40歲投入清潔隊，平常負責轄區內一般垃圾及資源回收的業務，更積極協助獨居老人清理家中環境，深獲居民及同仁青睞。他謙虛地說「不分貴賤服務大眾，從不推辭是他的責任」。

環境部長薛富盛表示，全台共有超過3萬名清潔隊，今有102位脫穎而出接受表揚，為大家感到驕傲。假如沒有各位，社會各個角落的市容就不會有今天，未來會持續對清潔人員的職業安全與福利持續精進，讓大家更有動力為民服務。