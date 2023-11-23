三大公股人壽聯手打造「幸福房護網」，互動遊戲抽家樂福禮券500元！

買房成家不僅是人生成就解鎖，更代表步入新的階段。然而，房貸通常一揹就是20年起跳，讓人不免擔憂，若是在償還貸款的過程中，自己出了意外，龐大的房貸是否會壓垮全家人的生活？為了讓國人了解如何透過保險建構完善的「幸福房護網」，合作金庫人壽、第一金人壽、臺銀人壽三大保險公司再度聯手，推出「愛無敵債無畏」房貸壽險線上活動，鼓勵國人聰明投保，給家人最大的保障。

「愛的考驗」妙答長輩尬聊金句

又到了歲末年終之際，少不了與家人朋友團圓聚餐的機會，面對長輩積極的關心問話，是否常常不知如何回覆或覺得哭笑不得?

「愛無敵債無畏」線上活動以輕鬆有趣的風格，透過「愛的考驗」互動遊戲，首發測驗：「長輩最煩人的追問金句是什麼？」不僅呼應年輕世代的崩潰吶喊，更提供超高EQ妙答秘技，秒解長輩的尷尬提問。參加者回答問題完成測驗，即可參加抽獎，有機會抽中家樂福即享卷500元 (20名)及7-11中杯咖啡乙杯 (20名)！

圖／「愛無敵債無畏」活動網站 提供(聯合線上／製圖)

「愛的傳承」專家帶路盤點風險

除了好康好禮大放送，民眾還可於活動網站「愛的傳承」專區，由「平民保險王」專欄作家劉鳳和、擅長遺產規劃的蘇家宏律師帶路，剖析房貸壽險各式案例，加強民眾對風險管理的認知。

同時，更藉由生動的影片與專家解說，帶領民眾思考：當家中經濟支柱倒下，家庭可能會面對哪些風險？藉此了解房貸壽險的意義和重要性，並善用房貸壽險風險轉嫁的特性，進一步實現對家人「愛的守護」。

「愛的叮嚀」關鍵問題一次搞懂

儘管房貸壽險已行之有年，但許多民眾對其仍一知半解，針對大眾的各式疑問，例如：「平準型和遞減型房貸壽險，差別是什麼？」、「若沒有多餘的預算投保房貸壽險怎麼辦?」、「當初貸款時沒買房貸壽險，是否能補買?」活動也貼心規劃「愛的叮嚀」專區，藉由各種Q&A，幫助大家一次搞清楚！

2023「愛無敵債無畏」房貸壽險線上活動即日起至12月15日 (週五) 中午12:00止，中獎名單將於12月22日公布於活動網頁。民眾除了玩測驗拿好康，也可藉此盤點家庭財務狀況與風險分析，為家人建立安穩無憂的「幸福房護網」。

活動網址：https://event.udn.com/banklife/

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第一金人壽FB：https://www.facebook.com/FirstLife.TW

臺銀人壽FB：https://www.facebook.com/twfhclife