藉助民力分攤海巡工作 管碧玲：小琉球試辦成功再推至全國

行政院海洋委員會今天在屏東小琉球舉辦試辦海巡志工成立大會，宣告率先小琉球嘗試藉助民間力量協助分攤海巡隊員部分勤務，維護民眾遊憩安全及環境保護；主委管碧玲說，海巡志工發展尚有許多困難要克服，試辦結果將作為未來推展至全國海域遊憩熱點重要參據，期待集結海巡各單位及熱愛海洋民眾力量推廣至全國。

管碧玲說，上任之初發現海巡任務多元，思考在「平安」的工作上如何減輕執勤負擔，3月邀成功大學陳璋玲教授討論導入志願服務，希望採取邊研究邊試辦方式，讓研究案不僅是書面作業，透過實際的執行，直接找出推動海巡志工組織的契機，讓民眾的力量可以協助「平安」工作的推展。

陳璋玲評估擇定小琉球為海巡志工首站，初期以導覽與海岸安全巡守志工為基礎，協助分攤海巡第一線隊員工作、共同維護我國海域環境永續及安全；9月依據志願服務法完成計畫，由海巡署南部分署公開招募，已有36名琉球鄉親加入，9月底前完成相關教育訓練，10月投入協勤能量。

管碧玲說，志工都是在地各行各業的鄉親，平時都有自己的事業要忙，都在假日或下班後抽空幫忙，熱忱令人感動與敬佩，其中志工李文榮執行岸際巡守時，於國慶連假期間協助海巡隊員將體力不支的泳客送醫，顯見協勤效果已慢慢萌芽。