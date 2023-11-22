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藉助民力分攤海巡工作 管碧玲：小琉球試辦成功再推至全國

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
行政院海洋委員會今天在屏東小琉球舉辦試辦海巡志工成立大會，主委管碧玲宣告於小琉球率先嘗試藉助民間力量協助分攤海巡隊員勤務，維護民眾遊憩安全及環境保護。圖／海委會提供
行政院海洋委員會今天在屏東小琉球舉辦試辦海巡志工成立大會，主委管碧玲宣告於小琉球率先嘗試藉助民間力量協助分攤海巡隊員勤務，維護民眾遊憩安全及環境保護。圖／海委會提供

行政院海洋委員會今天在屏東小琉球舉辦試辦海巡志工成立大會，宣告率先小琉球嘗試藉助民間力量協助分攤海巡隊員部分勤務，維護民眾遊憩安全及環境保護；主委管碧玲說，海巡志工發展尚有許多困難要克服，試辦結果將作為未來推展至全國海域遊憩熱點重要參據，期待集結海巡各單位及熱愛海洋民眾力量推廣至全國。

管碧玲說，上任之初發現海巡任務多元，思考在「平安」的工作上如何減輕執勤負擔，3月邀成功大學陳璋玲教授討論導入志願服務，希望採取邊研究邊試辦方式，讓研究案不僅是書面作業，透過實際的執行，直接找出推動海巡志工組織的契機，讓民眾的力量可以協助「平安」工作的推展。

陳璋玲評估擇定小琉球為海巡志工首站，初期以導覽與海岸安全巡守志工為基礎，協助分攤海巡第一線隊員工作、共同維護我國海域環境永續及安全；9月依據志願服務法完成計畫，由海巡署南部分署公開招募，已有36名琉球鄉親加入，9月底前完成相關教育訓練，10月投入協勤能量。

管碧玲說，志工都是在地各行各業的鄉親，平時都有自己的事業要忙，都在假日或下班後抽空幫忙，熱忱令人感動與敬佩，其中志工李文榮執行岸際巡守時，於國慶連假期間協助海巡隊員將體力不支的泳客送醫，顯見協勤效果已慢慢萌芽。

依海委會規畫，海洋志工首階段試辦，包括海洋事務推廣（海洋事務推廣志工依駐點任務分為導覽志工及巡守志工），協助海巡人員從事海洋事務推廣相關工作，如海洋驛站駐點諮詢、解說服務、協辦活動、資料編登錄、驛站環境維護、海洋保護推廣宣導等；漁港安檢所駐點協助海巡人員簡易行政、海域安全宣導、違規及犯罪通報、協辦活動、資料編登錄、第一線支援海洋保護工作等，二、三階段擴及岸際救援和海上救援。

行政院海洋委員會今天在屏東小琉球舉辦試辦海巡志工成立大會，主委管碧玲宣告於小琉球率先嘗試藉助民間力量協助分攤海巡隊員勤務，維護民眾遊憩安全及環境保護。圖／海委會提供
行政院海洋委員會今天在屏東小琉球舉辦試辦海巡志工成立大會，主委管碧玲宣告於小琉球率先嘗試藉助民間力量協助分攤海巡隊員勤務，維護民眾遊憩安全及環境保護。圖／海委會提供
行政院海洋委員會今天在屏東小琉球舉辦試辦海巡志工成立大會，主委管碧玲宣告於小琉球率先嘗試藉助民間力量協助分攤海巡隊員勤務，維護民眾遊憩安全及環境保護。圖／海委會提供
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行政院海洋委員會今天在屏東小琉球舉辦試辦海巡志工成立大會，主委管碧玲宣告於小琉球率先嘗試藉助民間力量協助分攤海巡隊員勤務，維護民眾遊憩安全及環境保護。圖／海委會提供

海巡署 小琉球 管碧玲 巡守

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