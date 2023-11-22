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下半身光溜溜檯上候診…她因「這事」怨難堪拒診 婦科醫師回應了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫院急診情況。圖／本報資料畫面
醫院急診情況。圖／本報資料畫面

台中一名婦人因急診被安排婦科內診，「下半身光溜溜坐上內診檯」候診，等來醫師卻先又再一遍問診，讓她覺得太難堪，憤而拒診，並把經歷PO網，引起網友熱議，「急診像打仗，沒辦法顧你太多」、「妳沒碰過人多，2、3個人光溜溜隔著簾布排排躺等醫生檢查。」婦產科醫師方仁蔚說明，民眾在急診接受內診，是由婦產科醫師依專業執行，盼能尊重專業，若過程有不適可直接反映。

這名婦人在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，日前因腹痛到就醫掛急診，經抽血、尿液篩檢、X光等一系檢查，排除腸胃炎、盲腸炎，安排婦科內診，依護士指示脫褲子坐上內診檯，下半身光溜溜候診期間，護士因挪動機器一度被要求單腳懸空，後又要她拿褲子遮一下，因為要開門叫醫師，但醫師進診間後卻沒內診，而是將先前護士問過的又再問一遍，讓她覺得太難堪，憤而拒診。

婦人PO文引發網友熱議，有網友留言「急診像打仗一樣，沒辦法顧及你太多，而且台灣醫病比例太懸殊，尤其是急診室醫生忙死了通常會一起處理」、「醫生邊檢查邊問這是正常流程」、「妳應該沒碰過人多時是2、3個人光溜溜隔著簾布排排躺等醫生檢查。」

烏日林新醫院婦產科醫師方仁蔚表示，民眾進到急診，若需要安排內診，是由婦產科醫師依專業執行內診，各家醫院因為場地及設備人力等限制，檢查的型態與流程不一，有的會在內診檯上邊執行內診、邊問診，也有的會做完內診再問，內診檯都有隱私簾避免醫師和病人對視，是顧及隱私也避免尷尬，也有護理師在場陪同。

方仁蔚言說明，骨盆腔發炎三個診斷要件，發燒、子宮頸移動時疼痛與下腹痛經評估，若有需要做內診，希望民眾能尊重專業，專業醫療人員是沒有性別上的差異。如果有不適可以在過程中反映給醫療人員。

醫師 婦產科

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