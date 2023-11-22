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砸道車施工時出軌！台鐵貢寮、福隆間西正線封閉 近午才復駛

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
台鐵一輛大型砸道車今天凌晨1點半作業時出軌，工程人員施工復軌後，上午9點18分進入福隆站。圖／翻攝自GoogleMap
台鐵一輛大型砸道車今天凌晨1點半作業時出軌，工程人員施工復軌後，上午9點18分進入福隆站。圖／翻攝自GoogleMap

台鐵一輛大型砸道車今天凌晨在貢療、福隆間作業時出軌，無人員受傷，但造成鄰近的西正線封閉。工地軌道復舊上午11點5分完成後，恢復雙線行車。台鐵近午統計22列、約3000名乘客受影響。台鐵即時列車重動態資訊示，過午後仍有列車誤點。

台鐵表示，宜蘭施工隊今天凌晨施作「第三雙溪橋及新社橋改建工程」時，工地內新西臨時線碴道，因路基鬆軟，導致砸道車輪三點支撐脫軌，無人員受傷。

事故地點位在貢療、福隆間西線（K30+300）處，因為工地緊臨西正線，致使西正線無法解除封鎖，暫以東正線單線雙向行車。

搶修車在凌晨4點多到現場搶條，砸道車上午9點18分復軌，工務單位在11點5分完成工地軌道復舊作業，西正線同步開通，恢復正常雙線行車，但時速限45公里慢行。台鐵統計行經事故地點列車共22列，平均每列約晩3至4分鐘。

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