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砸道車施工時出軌！台鐵貢寮、福隆間西正線封閉 近午才復駛
台鐵一輛大型砸道車今天凌晨在貢療、福隆間作業時出軌，無人員受傷，但造成鄰近的西正線封閉。工地軌道復舊上午11點5分完成後，恢復雙線行車。台鐵近午統計22列、約3000名乘客受影響。台鐵即時列車重動態資訊示，過午後仍有列車誤點。
台鐵表示，宜蘭施工隊今天凌晨施作「第三雙溪橋及新社橋改建工程」時，工地內新西臨時線碴道，因路基鬆軟，導致砸道車輪三點支撐脫軌，無人員受傷。
事故地點位在貢療、福隆間西線（K30+300）處，因為工地緊臨西正線，致使西正線無法解除封鎖，暫以東正線單線雙向行車。
搶修車在凌晨4點多到現場搶條，砸道車上午9點18分復軌，工務單位在11點5分完成工地軌道復舊作業，西正線同步開通，恢復正常雙線行車，但時速限45公里慢行。台鐵統計行經事故地點列車共22列，平均每列約晩3至4分鐘。
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