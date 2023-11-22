58歲男嘴破竟是口腔癌 假牙配戴不對當心癌症上身

南投58歲王先生兩個月前發現一直嘴破，他自行擦口內膏，但症狀反覆出現，經醫師切片檢查，確診為口腔頰黏膜惡性腫瘤，原因除了他抽菸20多年，也和假牙配戴不當長期磨擦刺激有關，幸好只是第一期，經手術切除病灶，3天後出院休養。

衛福部去年國人死因統計，口腔癌是十大癌症死亡率第6位、是台灣十大癌症發生人數第5位，有超過6千2百人罹患口腔癌，對國人的健康影響甚巨。

南投醫院耳鼻喉頭頸外科醫師賴文森說，嚼檳榔、抽菸是口腔癌主要成因，假牙也可能導致口腔反覆發炎並引發黏膜癌變。口腔癌早期治療以手術為主，效果較好，但是，早期口腔癌的症狀並不明顯，定期篩檢非常重要。

政府提供30歲以上有嚼檳榔或吸菸習慣的民眾，以及18歲以上有嚼檳榔原住民，每兩年一次口腔黏膜檢查。曾經有抽菸習慣但已經戒菸，也可以接受口腔黏膜檢查。

早期發現口腔癌，可以及時進行適當治療。如果拖到晚期才發現，除了手術外，還需要化學治療和放射線治療，治療過程相當辛苦，且治癒機會也會下降

賴文森提醒，民眾尤其是長者，佩戴假牙仍需要定期至牙科追蹤調整，如果口腔黏膜同一個處反覆潰瘍，持續超過兩周以上仍未痊癒，建議至耳鼻喉科或牙科，由醫師安排進一步的檢查與診斷，才能及早發現並治療。