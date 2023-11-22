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感恩節火雞餐藏癌危機 3去新主張「腸」保健康

中央社／ 台北22日電
感恩節餐常見到火雞。(美聯社)
感恩節餐常見到火雞。(美聯社)

每年11月第4個週四是感恩節，少不了烤火雞或燒烤類食物，但佳餚潛藏腸癌危機，國健署傳授「去肉皮、去肥油、去焦黑」等大餐健康新主張，「腸」保健康，安心享用美食。

一年一度感恩節將至，中西文化逐漸融合，許多台灣民眾開始同步慶祝感恩節，衛生福利部國民健康署長吳昭軍今天透過新聞稿提醒，謹守「去肉皮、去肥油、去焦黑」、「少油鹽、少紅肉、少醬料」、「多蔬果、多喝水、多運動」等健原則，民眾多用當季新鮮食材，遠離腸癌風險。

感恩節大餐新主張並不困難，國健署呼籲，民眾在享用烤火雞等燒烤類食物時，高溫燒烤肉片，烹調過程會形成致癌物質，附在食物表面，若燒烤食物表面有焦黑現象，建議切除或不食用；儘可能少吃肉類的皮，儘可能以瘦肉為主，減少食用肥肉比例，降低熱量攝取。

另外，國健署也建議餐桌上少食用豬、羊、牛等紅肉，減少罹患大腸癌風險；烹調以食物原味鮮甜為主，避免添加過多醬料，或自製較無負擔醬料，降低鈉攝取，呼籲選用含有較高比例的單元不飽和脂肪酸、可保護心血管的植物油，但要避免高溫烹煮，導致油脂變性。

想減少肉類或主食類攝取量，國健署提出可挑選當季新鮮、顏色豐富蔬果，不僅能吸收維生素、礦物質等，透過膳食纖維可增飽足感、促進腸胃蠕動；多喝水取代含糖飲料，減少熱量攝取、避免血液太黏稠，同時也能促進腸胃蠕動；建議茶餘飯後可散步，多運動降低大腸癌罹患風險。

大腸癌新診斷個案超過1.6萬人，不僅是10大癌症發生人數第2名，更是每年奪6000人寶貴性命，台灣民眾愛吃燒烤與紅肉、缺乏運動或肥胖等因素，加上沒有定期篩檢，都造成大腸癌快速攀升；國健署表示，除了維持健康生活習慣，50至74歲民眾可善用每2年1次公費糞便潛血檢查。

國健署 大腸癌 感恩節

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