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台中購物節百萬汽車開獎有洋蔥 得主有感「阿嬤送的禮物」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市購物節開出百萬汽車大獎。圖／經發局提供
台中市購物節開出百萬汽車大獎。圖／經發局提供

台中購物節已產生1位百萬現金得主、2位百萬汽車得主及36位10萬現金得主，台中市政府經發局長張峯源說，百萬汽車得主有洋蔥，中獎通知當天剛好收到阿嬤過世消息，阿嬤生前知道他需要一輛汽車，就像是阿嬤送的禮物，黃姓得主感謝市府，讓他心裡暖暖的。

經發局說明，今年送出第一輛百萬汽車得主是台中市沙鹿區黃姓得主，日前到北區的醫院加護病房照顧阿嬤後，在附近用餐，消費1006元中獎。

市府抽獎當天現場Call Out時，黃姓得主睡夢中以為是詐騙電話，來不及反應，後續經發局同仁再次接洽時，他說接獲中獎通知當天剛好收到阿嬤過世消息，阿嬤生前知道他需要一輛汽車，他覺得像是阿嬤送的禮物，黃先生感謝市政府，讓他覺得暖暖的。

登錄金額破百億活動加碼抽百萬現金得主是澎湖人也姓黃，住西屯區從事服務業，她表示，今年是第一次參加台中購物節活動，10月29日帶小孩到后豐鐵馬道騎腳踏車後，看到豐原太平洋百貨剛好有台中購物節萬聖節周周抽活動，順道在百貨購入3200元的兒童書包，就中了百萬現金，從來沒想過有這樣的好運氣！

豐原太平洋百貨表示，接獲市府通知為開獎店家後，便於百貨APP及電梯內外貼上紅榜宣傳，與顧客報喜，近幾年搭配台中購物節活動，人潮成長至少一成，業績則是成長二至三成，希望可藉此再增添買氣，讓大家一起中獎、一起開心。

經發局表示，截至昨日，累計消費登錄金額來到116億元，台中通暨購物節APP累計下載次數也來到224萬次，還有超過1億5千萬元現金獎項、 2台百萬汽車及1戶精品好宅未送出，獎項超多送不停，歡迎全國民眾踴躍參加台中購物節，人人都有機會成為百萬現金、百萬汽車、精品好宅得主。

阿嬤 台中市

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