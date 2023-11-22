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嘉義長庚推最新髖關節置換手術 術後隔天就能健步如飛

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義長庚醫院推最新人工關節置換手術，目前已有50名成功案例。記者黃于凡／攝影
嘉義長庚醫院推最新人工關節置換手術，目前已有50名成功案例。記者黃于凡／攝影

嘉義長庚醫院創新髖關節置換手術，由傳統在髖關節後面、側面切開臀肌一大刀，改為正面微創方式開刀，醫師穿過縫匠肌、闊筋膜張肌換人工髖關節，術後隔天就可不靠輔具下床走路，且傷口位於比基尼線上較不明顯，還能正常彎腰穿襪子，目前已累積50名成功案例。

熱愛運動的鄧姓女子說，半年前右腳突然開始無故劇痛，中醫針灸、復健科治療都沒改善，照X光看骨頭也沒異狀，直到精密檢查才發現髖關節缺血性壞死，因復原快、傷口小，決定接受比基尼線切口正前位髖關節置換手術，術後隔天就不需助行器，一周後重回工作崗位。

嘉義長庚醫院關節重建科醫師陳俊良說，髖關節缺血性壞死是一種常見的髖關節疾病，經常飲酒的年輕人、服用類固醇藥物的患者、曾發生車禍或受傷的人身上，會造成關節疼痛，甚至導致骨骼塌陷和關節炎，漸漸地連走樓梯、蹲下等基本動作都變得困難。

陳俊良也說，傳統髖關節置換手術是後面、側面切斷部分臀肌，置換關節後再進行縫合，而新的「正前位人工髖關節置換手術」則是從肌肉的間隙進入髖關節，不必切斷臀肌的肌腱，加速術後恢復，也避免年長者術後肌肉難以復原，且未來能正常彎腰穿襪子。

嘉義長庚醫院關節重建科教授彭國狄說，比基尼手術切口在髖關節正前方，切一條與腹股溝平行的斜切口，方向相似於比基尼剪裁，術後穿著泳裝、內褲都能遮住傷疤。不過由於比基尼切口手術視野相對受限，且需穿著鉛衣，需找豐富執刀經驗的醫師，確保手術安全性。

陳俊良說，近年多篇醫學文獻都強調，與過去常見的直式傷口相比，比基尼切口的癒合更快速美觀，也減低併發症發生的風險，相信會是未來的趨勢，比基尼切口對男女患者都適用，且不受腹股溝皺褶影響，更適合BMI較高的病患，目前嘉義長庚已累積50例成功案例。

嘉義長庚醫院推最新人工關節置換手術，由正面開刀術後傷口癒合更快又美觀。記者黃于凡／翻攝
嘉義長庚醫院推最新人工關節置換手術，由正面開刀術後傷口癒合更快又美觀。記者黃于凡／翻攝

手術 肌腱 關節炎

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