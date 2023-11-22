埔里有櫻花先開 泰安櫻花要再等 生態學家說台灣正常現象
本周五預計東北季風增強，氣溫轉涼，遊客在南投埔里鎮已發現少數櫻花開花，花量少卻驚艷；台中市泰安知名櫻花林今天只有含苞或落葉中，生態學家教授楊國禎表示，如果植物夏、秋天有落葉，秋冬當春天開花，這是正常現象，尤其是溫帶的薔薇科植物，例如桃、李、梅、櫻經常可見。
台中市民最近到南投埔里鎮旅遊，在通往彩蝶瀑布時，路旁有二株櫻花已開花，遊客驚訝櫻花開花時間太早。
記者今天到台中市后里區泰安櫻花林，目前沒有開花，多數櫻花樹都含苞，部分樹木落葉中，櫻花林旁的泰安派出所員警說，這片櫻花林開花美景，每年約二月中旬陸續開花，最快也要一月底才有可能開花。
生態學家教授楊國禎表示，春花秋開在台灣是很正常現象，春天與秋天的氣候很類似，如果夏、秋天有落葉，秋冬當春天開花，近20年來都是很正常現象，尤其是溫帶的薔薇科植物，如桃、李、梅、櫻、蘋果、梨子，都經常可見。
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