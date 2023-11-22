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明晚變天北部剩18度 下周一下探15度「不排除更冷」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

本周兩波東北季風影響，中央氣象署表示，明晚起變天，大台北部分地區有雨，降雨範圍雖不廣闊，但降溫有感，北台灣高溫僅18至20度。周日減弱後，下周一再有另波相對強勁的東北季風報到，北部下周一、二低溫15至16度，且不排除更冷，桃園以北、東半部地區易雨。

中央氣象署預報員劉沛滕指出，今天至明天，白天各地天氣穩定且溫暖，西半部高溫27至29度，僅東半部零星降雨。

他說，明晚起，一波東北季風增強，至周六期間，迎風面的東半部地區、部分大台北地區、桃園山區有降雨機率，降雨範圍不廣闊。

不過，氣溫自明晚起明顯下降，北台灣高溫18至20度，全天偏涼，中南部則日夜溫差大。

周日東北季風減弱，雨區縮減至東半部地區、東北角一帶；氣溫也略為回升。

劉沛滕說，下周一晚上，另波東北季風明顯增強，北台灣下周一、二低溫15至16度，且不排除更冷，桃園以北、東半部地區，容易出現局部降雨，屆時留意降雨降溫。

另外，他也提醒，東北季風增強期間，沿海空曠地區留意強陣風，若從事海邊活動務必多加小心。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 低溫

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