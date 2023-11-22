5年前檢查大腸瘜肉 AI內視鏡病灶系統揪出通知回院切除防癌

桃園市80歲老婦人5年前做過大腸鏡檢查患有大腸瘜肉，聯新國際醫院最近根據人工智慧（AI）內視鏡病灶偵測系統研發病歷「標籤系統」追縱，篩選她的大腸瘜肉發出警訊建議回院檢查。該院大腸直腸外科主治醫師陳子安今天上午表示，老婦人經AI輔助軟體判讀與系統篩選提醒回院檢查和切除瘜肉，預防大腸癌可能性，提前預防致癌因子。

身兼聯新國際醫院副院長的陳子安指出，大腸瘜肉可能轉變為大腸癌，老婦人5年前檢查有大腸瘜肉未切除，該院建置AI內視鏡病灶系統，透過AI輔助軟體判讀與系統篩選提醒病人健檢，減少遺漏率與提高正確判讀，主動預防致病因子，老婦人在AI系統檢視，真的找出大腸瘜肉切除，有效預防大腸癌，利用AI新科技精準醫療，醫病都獲益。