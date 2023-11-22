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5年前檢查大腸瘜肉 AI內視鏡病灶系統揪出通知回院切除防癌

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
聯新國際醫院大腸直腸外科主治醫師陳子安利用AI內視鏡輔助病灶系統判讀，幫病人精準切除瘜肉預防致癌。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院大腸直腸外科主治醫師陳子安利用AI內視鏡輔助病灶系統判讀，幫病人精準切除瘜肉預防致癌。圖／聯新國際醫院提供

桃園市80歲老婦人5年前做過大腸鏡檢查患有大腸瘜肉，聯新國際醫院最近根據人工智慧（AI）內視鏡病灶偵測系統研發病歷「標籤系統」追縱，篩選她的大腸瘜肉發出警訊建議回院檢查。該院大腸直腸外科主治醫師陳子安今天上午表示，老婦人經AI輔助軟體判讀與系統篩選提醒回院檢查和切除瘜肉，預防大腸癌可能性，提前預防致癌因子。

身兼聯新國際醫院副院長的陳子安指出，大腸瘜肉可能轉變為大腸癌，老婦人5年前檢查有大腸瘜肉未切除，該院建置AI內視鏡病灶系統，透過AI輔助軟體判讀與系統篩選提醒病人健檢，減少遺漏率與提高正確判讀，主動預防致病因子，老婦人在AI系統檢視，真的找出大腸瘜肉切除，有效預防大腸癌，利用AI新科技精準醫療，醫病都獲益。

陳子安表示，大腸瘜肉型態多樣，非常仰賴醫生經驗判別，但有些瘜肉如同「冰山在海上只露出頭」，不易察覺，透過AI內視鏡病灶系統的判讀及系統篩選，找出5年之前檢查未回院健檢病人，減少大腸瘜肉的遺漏率，提高正確判讀，協助辨別容易忽略的微小、扁平瘜肉，降低因醫療人員疲勞導致的誤判，有效提升消化系內外科臨床醫生檢查的精準率與效率。

聯新國際醫院大腸直腸外科主治醫師陳子安利用AI內視鏡輔助病灶系統判讀，幫病人精準切除瘜肉預防致癌。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院大腸直腸外科主治醫師陳子安利用AI內視鏡輔助病灶系統判讀，幫病人精準切除瘜肉預防致癌。圖／聯新國際醫院提供

大腸癌 健檢 大腸鏡檢查

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