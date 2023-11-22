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SUBWAY好吃有菜為何總是生意冷清？網揭2關鍵：價格是主因

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source: FB／Subway Taiwan

文／蔡瓅萱

美式潛艇堡店SUBWAY主打各式各樣潛艇堡，從麵包、配料、醬料都可以自由選擇，口味多變又能進行客製化調整，再加上健康又好吃的特點，讓不少人非常喜愛，對需要進行飲食控制的人更是個好選擇。不過近期有人注意到SUBWAY即使有許多吸引人的優勢，店面卻普遍非常冷清，引發討論。

SUBWAY總是生意冷清？網揭兩大關鍵原因：冷食+價格高

一名網友在PTT發文，表示自己是SUBWAY的愛好者，他指出年過30後，6吋潛艇堡加上餅乾和汽水的組合還是能吃飽，不過自家附近的SUBWAY生意看起來一直都不太好，讓他非常好奇背後的原因，「明明價格也不算貴，以現在謄漲的物價來說也還好，也滿好吃，又有生菜，為什麼生意始終不好呢？」

網友發文討論「SUBWAY生意不好的原因」

▲網友發文討論「SUBWAY生意不好的原因」。

image source: 翻攝自PTT

原因一：冷食不符合臺灣人飲食習慣

貼文引來許多人留言回覆，網友們指出，SUBWAY雖然健康，但多為生冷食物，和臺灣人的飲食習慣較不相符，「對不習慣吃生菜的真的跟吃草沒兩樣」、「我是沒辦法天天吃冰的啦」、「不喜歡冷食」、「對臺灣飲食習慣來說定位不上不亡吧」、「吃起來太寒了」、「比較喜歡吃熱食」。

原因二：價格太高

除此之外，「價格」也是許多人不選擇SUBWAY的原因，「這種三明治麵包如果要拿來當一餐，價格上不如吃麥當勞比較划算」、「若要營養直接去吃便當自助餐了，比較便宜」、「主要是吃完沒有飽足感吧，會空虛」、「CP值低」、「超貴的吧，6吋都快要200（元）了，還吃不飽」、「價格是主因，價格少一半生意會變好」。

SUBWAY仍有擁護者！網友關注「價格」

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，在「SUBWAY」近一年的網路熱門關鍵字中，出現「好吃」、「美味」、「口味」等，顯示出還是有許多人喜歡SUBWAY的潛艇堡，「我超愛」、「我可以每天吃」、「超好吃可是太貴了」；此外，關鍵字中也出現了「價格」，能看出在網路討論中，SUBWAY的價格也是大家在意的重點之一。

「SUBWAY」近一年熱門關鍵字

▲「SUBWAY」近一年熱門關鍵字。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月21日至2023年11月20日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『XXXXXXXX』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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