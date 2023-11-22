即期進口蛋加工流標2次 農業部：業者憂追流向觀望中

根據農業部官方網站資料，進口雞蛋庫存5580顆，從10月18日至今資料未更新；這批進口雞蛋銷毀第一次招標流標後，尚未再度開標；而即期蛋加工做液蛋已招標2次，目前招標第3次當中；農業部代理部長陳駿季今天表示，業者擔心縣市政府追查加工液蛋流向，因此觀望中，仍持續與業者溝通；而過期蛋銷毀，仍有業者陸續在協助畜產會進行加工，加工後液蛋流回庫存，不是到市面上。

立法院經濟委員會今天審查農業部預算解凍案。針對蛋價可能持續下探，陳駿季表示，國內的雞蛋，還是維持每天供應兩千四百萬顆上下，已經滿足國內需求，也會持續關心整個產業鏈，包括老母雞跟換羽雞汰換，隨時監控雞蛋價格，若國內雞蛋生產後端需求能夠提升。

他說，特別天冷以後，雞蛋需求量會增加，還是強調，請過往學校禁用液蛋規定能重新開放，國內液蛋使用能有所拉抬，不只對國產雞蛋消費有幫助，也會間接刺激消費者；在國內的生產面部分，也會試著去更積極的調整產業結構，特別是老母雞淘汰，那雞隻飼養達某程度後，會執行淘汰措施。

至於進口過期雞蛋銷毀第一次公開招標後流標，陳駿季說，11月14號公告招標只有一家廠商(依法需要三家廠商)，最後流標，內部也檢討相關流標程序，同時也找了相關堆肥廠商了解，在過程中，因為招標作業第一次流標後，還會有第二次、第三次，政府採購法公開招標有一定程序，也會檢視相關招標內容，是不是有調整空間，但是一定要讓過期雞蛋，一定要能夠順利進到堆肥場做堆肥，也不希望有任何不是堆肥場的人來投標，希望堆肥場廠商來投標。

他說，業者都在觀望，很多招標工程、工程案件中，第一次招標很多業者就算有心去準備，但是也會計算成本，過期雞蛋存放地點在北中南多處，不僅一處，會考量運輸成本，招標文件的檢視中，也會考慮這點。

而即期蛋加工也流標兩次，目前開標第三次。陳駿季表示，加工蛋是非常正常的加工處理，但前一兩個月這些加工蛋的廠商，擔心地方政府查核，過往查核把很多資料都公開，基本上國內進口雞蛋本身都是在期效內，在期效內做加工蛋絕對沒問題，持續跟業者溝通，業者也陸陸續續在協助農業部做這些殼蛋加工處理。

被問到是不是因為業者對政府不信任因此招標流標？陳駿季說，這不是信任不信任的問題，是每個業者做加工蛋時，很容易就被政府質疑說跑到哪邊，流向哪裡去，他強調，這是由畜產會進口殼蛋，加工後還是流回庫存，不是流到市面上。

農業部說，還是有業者陸續協助將進口殼蛋轉為加工液蛋；據了解，若經費為農業部出資，則須公開招標；若以畜產會自有資金進行加工，或10萬以下小額加工，可直接委託業者，因此，陸續也有業者幫忙將即期進口雞蛋加工成為冷凍液蛋，由中央畜產會進行庫存。