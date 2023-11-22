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婦人騎車自摔左膝無法彎曲 及早就醫手術免換膝關節

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院骨科醫師洪舜奕說，若膝蓋受傷後若有長期疼痛、彎曲角度受限、跛行等情形，應提高警覺，及早就醫。圖／長安醫院提供
長安醫院骨科醫師洪舜奕說，若膝蓋受傷後若有長期疼痛、彎曲角度受限、跛行等情形，應提高警覺，及早就醫。圖／長安醫院提供

1名42歲婦人騎機車自摔，跌倒時因單腳瞬間支撐身體與機車重量，造成左膝關節疼痛腫脹、無法彎曲。經X光與電腦斷層掃瞄檢查，發現左膝關節的外側脛骨平台骨折合併關節壓迫近2公分。所幸醫師立即為她手術治療，降低未來關節毀損的可能性，並經過三個月的休養、復健後，如今已行動自如，恢復了正常生活。

長安醫院骨科醫師洪舜奕說，膝關節的脛骨平台是上方的大腿骨和下方小腿骨的交界面，當膝關節彎曲或是走路時，脛骨平台會接收大腿骨傳遞的重量，若關節面高度有落差，將難以行走，最後導致創傷性關節炎，甚至可能需提早置換人工膝關節，因此受傷之後一定要盡速治療。

他說，治療是將骨折處以及關節凹陷處復位。處理完關節壓迫後，再用膝關節內視鏡確認，所幸並無十字韌帶或半月板損傷，最後才用鋼板將骨折處固定，且鋼釘排列在關節下方像竹筏一樣，可避免關節再次塌陷。

洪舜奕說，經過三個月的休養，使用柺杖、助行器緩慢練習行走復健，患者現已脫離拐杖，行動自如，也恢復了原本的生活與工作。

他說，若膝蓋受傷後若有長期疼痛、彎曲角度受限、跛行等情形，應提高警覺，及早尋求專業骨科醫師的醫療協助，避免膝關節惡化，影響生活品質。

膝關節

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