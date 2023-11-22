廚師扛家計強忍劇痛 髖骨竟「蛀掉了」

42歲王姓廚師長期右髖部疼痛、走路跛行，就醫檢查發現右髖骨「蛀掉了」，確診為右髖股骨頭缺血性壞死。他為扛家計忍痛工作，直到近來痛到影響生活，才接受手術，術後一個月重回工作崗位。骨科醫師洪榮燦表示，台灣置換人工髖關節手術成功率很高，也有超耐磨材質的人工髖關節可選擇，呼籲患者及時就醫勿拖延。

中正脊椎骨科醫院副院長洪榮燦表示，髖股骨頭缺血性壞死是因髖關節細微血液循環受損，導致股骨頭得不到足夠血液、氧氣、養分，引發骨頭變形、塌陷，常見原因可分成原因不明、外傷、酗酒、長期使用過量類固醇等。

洪榮燦表示，患者是名廚師，體型微胖，工作經常要蹲低、上下爬樓梯，他長期為右髖股骨缺血性壞死合併關節炎所苦，因擔心手術後容易脫臼、無法蹲低而影響廚師工作，遲遲不敢接受手術治療。

洪榮燦表示，患者忍痛工作多年，最近疼痛加劇才就醫，經X光檢查其髖關節壞死部分已「空洞化」，經醫療團隊解說後，他接受人工髖關節置換手術，術後加上適當復健治療，蹲低及上下樓梯功能都未受影響，也重回職場。

洪榮燦說，髖關節是由髖臼和股骨頭組成，傳統人工髖關節的金屬球頭與塑料內襯摩擦系數較大，而新一代超耐磨墊片則透過特殊製程技術加入維他命E，不僅減低磨損率，延長使用年限；陶瓷球頭也能做得較大，增加更大活動角度，適合於年輕，肥胖，仍然活躍於工作與運動的病人使用。