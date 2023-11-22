今「小雪」高溫近30度 周四晚起兩波東北季風先濕涼後乾冷

今天是24節氣中的小雪，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇指出，各地天氣晴朗穩定，溫差仍大，高溫近29度。未來有兩波東北季風增強，明晚起第一波，迎風面會下雨；下一波東北季風增強大概會落在下周一晚間起，看起來屬乾冷。

吳聖宇指出，今最低溫在新竹關西12.3度，其次是新竹峨嵋12.7度。白天溫暖，北部、東半部高溫25-27度，中南部高溫27-29度，空曠地區可能有13-15度低溫，日夜溫差大。

吳聖宇說，明天白天類似今天穩定天氣，但隨下一波大陸高壓前緣靠近，明天下午過後台灣附近風向會從目前偏東風逐漸轉東北到偏北風，明天入夜後東北季風進一步增強，迎風面基隆北海岸、大台北、宜蘭到花蓮一帶雲量增多，有局部降雨出現機會。其他地方不受影響，天氣穩定。

吳聖宇說，周五東北季風影響最明顯，迎風面基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地都有短暫陣雨機會，宜蘭山區雨量可能會稍多一些，西半部不受影響，多雲到晴。

周六東北季風稍減弱，迎風面東北部、東半部有局部短暫陣雨機會，要等到下周日風向再轉為偏東風，迎風面降雨才會明顯減少。

吳聖宇說，明天白天高溫跟今天類似。周五到周六北台灣比較有涼意，白天高溫只有約21-23度，花東高溫也會降到22-25度，中南部受影響有限，白天高溫有25-28度，愈往南愈溫暖。

吳聖宇表示，這一波東北季風帶來冷空氣強度有限，溫度沒有降得特別低，局部區域可能有15度上下低溫，中南部日夜溫差變化明顯。下周日東北季風減弱，天氣好轉，北台灣白天高溫上升到23-25度，花東有機會回升到25度以上，中南部持續26-28度高溫。

吳聖宇指出，下一波東北季風增強大概會落在下周一(27日)晚間開始，時間點有待觀察，持續影響到下周二、周三(28-29日)，強度比較強一點，是否達到大陸冷氣團等級值得注意，看起來也是乾冷型態，沒有伴隨明顯降雨機會，溫度起伏變化是重點，待後續觀察。