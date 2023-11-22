熱…今高溫30度！ 吳德榮：明晚起兩波東北季風這天最涼

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天溫差仍大，高溫可達30度，明晚起有兩波東北季風，北台會轉涼。

吳德榮指出，最新(21日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天受「變性大陸氣團」影響，各地大致晴朗，東半部偶有飄零星小雨的機率；白天舒適至微熱，入夜偏涼至微冷，日夜溫差大。今日各地區氣溫：北部14至29度、中部13至29度、南部14至30度、東部14至30度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明晚起「東北季風」逐漸增強，周五、六迎風面雲量增，北海岸、東半部轉為偶有局部短暫雨的天氣，桃園以南晴時多雲。冷空氣偏弱，北台高溫降、略轉涼，對其他各地的影響輕微。

至於下周日東北季風減弱，天氣好轉、氣溫略升。吳德榮指出，下周一下半天另一波「東北季風」南下，迎風面雲量增，轉有局部短暫雨，北台轉涼；下周二(28日)漸轉乾、西晴朗、東仍偶有局部短暫雨。