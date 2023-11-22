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麻醉高風險者 要選擇最適合藥物

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
醫師指出，具慢性病史者、高齡長者，都是麻醉高風險族群。圖／123RF
醫師指出，具慢性病史者、高齡長者，都是麻醉高風險族群。圖／123RF

除了重大手術，健檢、醫美也會使用麻醉，台灣麻醉醫學會最新調查，面對麻醉，民眾最擔憂3件事，包括「麻醉後無法甦醒」、「術後不適應症狀強烈」、「術中不慎醒來」。醫師指出，具慢性病史者、高齡長者，都是麻醉高風險族群。值得注意的是，打呼的人因插管難度高，是最容易發生麻醉糾紛的族群。

台灣麻醉醫學會常務監事廖文進說，65歲以上、體重過重者、多重慢性病使者、心血管病史者、打呼及睡眠中止症患者、腎功能不佳者等，都是麻醉高風險族群，建議在術前與麻醉專科醫師充分溝通，根據體質個別化選擇最適當藥物，在手術過程中監測儀器監測麻醉深度、血氧等生理數值。理想的麻醉藥藥物，必須作用時間快，停藥後能快速自血液、中樞神經系統清除，並且降低傷害重要器官的機率。

「氣道問題最容易導致麻醉醫療糾紛。」廖文進表示，睡覺易打呼的病人，有呼吸中止症比率高，因喉嚨結構問題，9成以上是困難插管個案，麻醉醫師必須使用特殊影像儀器輔助，藉以探查氣道結構，讓管路順利進入，否則容易造成缺氧，導致患者腦部損傷。在美國，因氣道問題導致醫師遭病人家屬提告的比率相當高。

廖文進指出，根據研究，新型麻醉藥物能減少患者術後最常發生的惡心、嘔吐副作用，降幅達8成；有心臟病的高齡患者，若使用新型藥物，較不易產生術中甦醒，也不會有心搏過緩、嚴重心律不整、心肌梗塞或過敏性反應等。與傳統藥物相比，新型鎮靜麻醉藥物，發生低血壓機率降低75%、缺氧機率減少85%，肝硬化病人，若使用新藥，呼吸抑制發生比率大幅減少，低血壓發生率也減少。

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