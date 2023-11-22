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社區互助共好 打造幸福獨居生活圈

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
老盟透過「社區共好暨孤獨處方箋」的計畫，培力社區中高齡志工。圖／老盟提供
老盟透過「社區共好暨孤獨處方箋」的計畫，培力社區中高齡志工。圖／老盟提供

聽到「獨居老人」，腦海馬上浮現社會事件：孤寂而終、在家跌倒無人救援，多日後才被發現。高齡化及少子化改變台灣的人口結構，獨居是未來必須面對的現象，不論是不婚不生、子女外出就業、中年離婚、配偶亡故等自主選擇或被迫因素，「如何一個人好好生活」，成了人生必修課。

有些長輩因身體健康狀況或個性孤僻，長期深居簡出，久了容易自我封閉，漸漸斷絕外界支持管道。高齡獨居者要面對許多困境，中華民國老人福利推動聯盟（簡稱老盟）透過「社區共好暨孤獨處方箋」計畫，以「幸福獨居好朋友」互助服務模組，培力社區中高齡志工，在陪伴與互動過程中，成為暖心的支持力量。

老盟祕書長張淑卿說，「幸福獨居好朋友」希望落實初老及老老族群的代間交流，除了緩解長輩的孤獨感，也建構社區安全網絡。2022年，老盟與全台8個社區發展協會合作推動「社區共好暨孤獨處方箋」，開發在地中高齡及高齡者能力，今年與11個社區夥伴共同推展「孤獨處方箋」及「偏鄉共好暨高齡人才再運用」計畫，建立獨居不孤獨的幸福生活圈。

根據內政部調查資料，十年來，長者獨居情況顯著增加，張淑卿建議，民眾應走進社區，多參加課程活動，並貢獻專長傳承經驗，彼此互相照應。獨居不一定不好，但如何安全獨居又幸福是每個人都要關注的課題，隨著高齡化社會到來，不要悲觀看待無子無伴的老後生活。及早為自己規畫未來的第三人生，重現自我價值，務實的生活照顧與陪伴可做為獨居解方。

幸福獨居 共好社區研討會

時間：11月25日(六)上午10時至下午4時30分

地點：集思交通部國際會議中心3樓國際會議廳（北市杭州南路一段24號）

獨居老人 孤獨 中高齡

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