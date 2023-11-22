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「以防萬一 活到100歲」 2023退休力論壇
百歲世代來臨，長壽是現在進行式，每個人都要「以防萬一」活到100歲。聯合報將於12月2日（周六）舉辦「以防萬一，活到100歲」退休力論壇，北榮特約醫師劉秀枝將以「做好八個準備，快樂的獨老」為題，分享她對退休生活的建議與領悟。
論壇同時邀請政大金融科技研究中心主任王儷玲、關渡醫院院長陳亮恭、中國信託銀行專家團隊協理蔡安棋、玖樓社區事業部企畫經理楊柏賢、精神科醫師朱仲翔、奧運國手陳怡安、統一超商人資部經理林宸碩、樂活大叔施昇輝、林口長庚護理師譚敦慈等專家，分享最新退休準備趨勢。
報名即可獲得聯合報獨家出版「以防萬一手冊」，教您如何當自己的人生與財務整理師、還有市售九百元的益生菌禮盒與午餐餐券等。現場還有博覽會，提供「一日退休練習生」體驗，早鳥報名可預約一對一財務諮詢，由RFA退休理財規畫顧問解盤理財狀況，名額有限，報名成功即可線上預約。
時間：12月2日（六）
9時30分至16時30分
地點：中油大樓國光廳（台北市松仁路3號）
票價：499元（憑票券即享千元好禮）
洽詢：02-8692-5588轉5616、2070
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