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國家企業環保獎 聯合報獲銅級獎

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
第五屆國家企業環保獎暨一一二年度模範環境保護專責及技術人員聯合頒獎典禮昨天舉行，環境部長薛富盛（左）頒發銅級獎給予聯合報股份有限公司，由永續長羅國俊（右）代表受獎。記者曾原信／攝影
第五屆國家企業環保獎暨一一二年度模範環境保護專責及技術人員聯合頒獎典禮昨天舉行，環境部長薛富盛（左）頒發銅級獎給予聯合報股份有限公司，由永續長羅國俊（右）代表受獎。記者曾原信／攝影

環境部為鼓勵企業善盡社會責任、共同推動環境保護工作，連續卅二年辦理企業環保獎相關選拔活動，今年共一二八家企業參選，創歷史新高；經評選後，共七十三家企業、十二名專責人員獲獎，包含日月光、友達光電及台積電。聯合報以在屋頂設置太陽能板等措施，於昨舉辦的「第五屆國家企業環保獎暨一一二年度模範環境保護專責及技術人員」聯合頒獎典禮中，獲銅級獎。

企業環保獎包含四家巨擘獎、三家金級獎、廿四家銀級獎，及包含聯合報在內、卅四家企業獲獎的銅級獎，另有八家獲頒入圍獎。其中兩家企業連續三年獲銀級獎以上獎項，另頒榮譽環保企業獎座。

聯合報以在屋頂興建太陽能板、汰換耗電空調、設置雨水回收設施達到節能省水目標等措施，獲頒銅級獎，由永續長羅國俊代表領獎。

台積電 省水

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