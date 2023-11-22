國家企業環保獎 聯合報獲銅級獎

環境部為鼓勵企業善盡社會責任、共同推動環境保護工作，連續卅二年辦理企業環保獎相關選拔活動，今年共一二八家企業參選，創歷史新高；經評選後，共七十三家企業、十二名專責人員獲獎，包含日月光、友達光電及台積電。聯合報以在屋頂設置太陽能板等措施，於昨舉辦的「第五屆國家企業環保獎暨一一二年度模範環境保護專責及技術人員」聯合頒獎典禮中，獲銅級獎。

企業環保獎包含四家巨擘獎、三家金級獎、廿四家銀級獎，及包含聯合報在內、卅四家企業獲獎的銅級獎，另有八家獲頒入圍獎。其中兩家企業連續三年獲銀級獎以上獎項，另頒榮譽環保企業獎座。

聯合報以在屋頂興建太陽能板、汰換耗電空調、設置雨水回收設施達到節能省水目標等措施，獲頒銅級獎，由永續長羅國俊代表領獎。