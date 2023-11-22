回響／飼料米爭議 農糧署擬恢復搗碎

本報日前報導農業部農糧署允許飼料米釋出可「不搗碎」，業界擔心商人逐本求利，更有上下其手空間，流入食米市場。農糧署回應，為因應俄烏戰爭航運中斷後，飼料業者對國產飼料米需求，才做此調整；待貿易狀況與航運狀況恢復後，就可能改回飼料米需搗碎後才可標售的規定。

農糧署長胡忠一昨天出席國產包裝食米暨米食製品品牌形象輔導計畫成果發表記者會時表示，因為新冠肺炎與俄烏戰爭，導致航運費用高漲，包括玉米、黃豆等飼料生產運輸皆受影響，國內飼料業者才要求農糧署釋出庫存三年的公糧，讓業者標售為飼料米。

胡忠一說，去年十一月招標，共九家業者投標，業者於招標前就希望可標售整粒米，好做成不同規格的飼料；後來經與業者討論後，同意飼料可用整粒米，但須嚴格控管是否外流。他說，今年一月起，已經釋放作為飼料的米量，總共十萬八百公噸，其中七成五為整粒米、兩成五是搗碎米。

胡忠一說，農糧署會監控投標業者的飼料米存放處，確認進出與通報的數量是否一致，如果被查到外流，會以標得飼料米的五倍價格，當成懲罰性賠償，執行至今，沒有任何一顆整粒飼料米流到食用市場上。

他表示，若將來全世界貿易狀況已經恢復，沒有釋出舊米當飼料的急迫性，就會改回以往的規定。