推動農業保險 學者：不該因天災開後門

農業部推動農業保險多年，水稻全面納保後覆蓋率逾五成二，逢甲大學國貿系教授楊明憲分析，水稻基本型投保率八成、加強型約三成，基本型原本就類似強制保險，沒有投保就沒有理賠；他推估沒有跟政府往來的農民仍有兩成，建議建議透過代耕業者、育苗場宣導勾稽，否則依賴糧政系統強化保險覆蓋率的效果有限。

楊明憲表示，農民當然可以自產自銷，不與政府打交道，但真正發生天災後，不應問政府是否提供天災救助，尤其水稻已轉為基本型保險，未來若要繼續推廣保險，農民得先約定投保，才可理賠；政府不能因為天災就開後門、仍可領到救助金，否則就會失去推廣保險的意義。

楊明憲說，政府要加強農業保險覆蓋率，不能過於依賴糧政系統，透過最清楚水稻田分布的代耕業者、育苗場推廣，掌握農民資訊，讓他們納入農委會全額補助的基本型保險，就可幾乎涵蓋所有稻農。

中華民國稻米協進會理事長黃麗琴分析，農業保險仍是好的制度，畢竟農民不能一直靠政府「憐憫式」的天然災害救助；農民參與農業保險，就是使用者付費，更能多一些保障。但若仰賴災損補助，明明有些田區沒有達到災損標準，卻會出現農民反映「為什麼隔壁有，我沒有」的情緒化發言，中央或地方政府承受不了壓力就給付這些「不正義」的錢，仍應回歸正常機制。

斗南鎮農會秘書張耀裕表示較傾向稻米要用集團契作，保險金額比較高，若沒有如此保障，理賠金額並不多；日前颱風災害落差很大，若用區域計算，某部分農民可能拿不到補償，所以才會採小區域、災害現金救助方式補助。