災損補助「網內互打」 農保受阻

農業部推動農業保險多年，目前水稻全面納保，整體農業保險覆蓋率逾五成二，但今年因小犬颱風，又啟動天然災害現金救助，造成一面推保險，一面發災損補助的政策「網內互打」，恐更難推動農業保險制度。農業部代理部長陳駿季昨表示，這次天然災害救助是專案特例，透過此次颱風，可搜尋到過去未納保的稻農，盡速納保。

民眾黨主席柯文哲十月底曾說，農業部前部長陳吉仲開辦農民保險是「大撒幣」，當時農業部頻繁發新聞稿稱柯文哲所稱的內容應是農業保險，除了質疑柯沒有實際到過災區體察農民，才會把兩者搞錯，陳駿季當時表示，希望讓農民透過保險機制，萬一遭遇天然災害的時候，不會損失所有的收成，撇清撒幣的說法。

農業部昨天更特地召開記者會，宣傳建立「三保一金」四大農民福利體系的執行成果，強調建構「農民健康保險」、「農民職業災害保險」、「農業保險」與「農民退休儲金」，讓農民獲得完整的社會經濟安全網。

由於農業部近幾個月深陷進口蛋風波，陳駿季昨意有所指地說，終於可以回歸農業部本業，不用再回應爭議性議題，希望透過完備農民福利制度，打破農業看天吃飯，讓農民安心務農。

然而，農業部的報告中稱農業保險覆蓋率從二○一七年的百分之五點八，提升至今年十月的百分之五十二點五，卻遭質疑農業部既要力推農業保險，小犬颱風於十月侵襲東、南部，造成逾五億元農損時，政府又發災損補助，等同讓農民恐不願投保，寧等補助。

陳駿季說，水稻保險分基本型與加強型，基本險是由原來的天然災害救助轉移過來，但現在天然災害救助辦法中規定，當有非常特殊情況、區域性災損時，仍可同時啟動天然災害救助；以小犬颱風來說，水稻有延遲性災損，因此陸續仍在公告天然災害救助，兩者不能重複領。

陳駿季強調，颱風造成連續性影響，為讓農民第一時間有天然災害救助金，從事其他工作，因此開專案現金救助，希望透過這次颱風，搜尋過去沒投保農業保險的名單，全數納入農業保險。