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音樂可以用「看」的！ 5G+AI彩繪拉縴人男聲合唱團聲線

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
透過5G科技融合拉縴人合唱團聲樂、指揮姿態，結合磅礡可見的音樂展出。圖／資策會提供
透過5G科技融合拉縴人合唱團聲樂、指揮姿態，結合磅礡可見的音樂展出。圖／資策會提供

音樂可以用「看」的？當拉縴人男聲合唱團高歌「好酒好兄弟」，身後的螢幕出現由各種繽紛線條組成、宛如宇宙星空般的美麗圖像。這是資訊工業策進會數位轉型研究院與兩廳院、拉縴人男聲合唱團共製合作的「向生命乾杯」5G沉浸版。透過數位轉譯與AI聲紋即時視覺影像生成技術，解析演出者人聲表現的獨特節奏、音頻、音量，再生成即時動態影像，讓聽障者也能「看」音樂。

「每個人聽到音樂時，畫面是在自己的腦海裡。如何呈現腦海裡的畫面，讓大家有共同的視覺聚焦，是此次演出新的實驗。」拉縴人文化藝術基金會音樂總監洪晴瀠表示，希望藉由這次實驗，能作為台灣音樂與科技結合的起點。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院推動劇場的平權與共融，「即便是看不見的人，都能夠聽一齣好戲；聽不見的人，仍舊可以進音樂廳來看一場好音樂會。」此次運用5G呈現拉縴人的聲線，兩廳院「朝著讓聽不見的人有機會欣賞一場好音樂會的日子又接近了一步」。

「向生命乾杯」5G沉浸版音樂會全場演出17首歌曲，透過數位轉譯與AI聲紋即時視覺影像生成技術，解析演出者人聲表現的獨特節奏、音頻、音量，運用5G低延遲特性0.1秒速度，生成即時動態影像。

同時透過5G AIoT邊緣運算技術，當下捕捉、運算指揮老揮舞著美妙旋律的動作力度與姿態，帶領觀眾進入音樂視覺化的奇幻體驗，彷彿漫步於音樂構成的生命畫布。讓觀眾「看到歌聲」，感受音符在空間中翩翩起舞，每一個音符都有自己獨特的色彩和輪廓。

●拉縴人男聲合唱團「向生命乾杯」5G沉浸版音樂會，12月17日（週日）下午14:30在國家音樂廳登場。

兩廳院 音樂會

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