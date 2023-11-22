聽新聞
test
0:00 / 0:00

矽谷科技冬令營 探索AI自駕

聯合報／ 本報訊

AI智慧，讓孩子「自駕未來」！聯合報與世界日報再度攜手打造寒假最強「矽谷科技冬令營」，前進美國矽谷，一探無人全自動駕駛公司Waymo的最新AI智慧；腦波科技公司NeuroSky探究腦波技術結合人工智慧；也將親眼目睹 Beep 開發的社區自駕公車服務：The Loop Shuttle。

行程安排學員進入Google總部與去年甫落成的無碳能源園區；與矽谷第一名高中機器人社團MVRT實作交流；與矽谷新創華人鄭雅慈與Andy Lin座談，了解創業心路歷程；還有加州兩大名校巡禮，與加州自然科學、英特爾、電腦歷史與USS大黃蜂博物館參訪，現場觀看NBA賽事。

●S「第21屆美國矽谷科技冬令營」說明講座11月26日舉辦，另有一對一行程說明會，歡迎洽詢：（02）86433581；營隊網址：https://reurl.cc/V4lzR6

矽谷 美國 博物館

延伸閱讀

桃園青創博覽會 7縣市120組青創團隊展創意

趁APEC空檔逛聯合廣場 張忠謀夫人張淑芬：金山是第2喜歡城市

擔任下屆總統的條件？柯文哲：聰明不貪汙

桃竹苗大矽谷 吳政忠：中南部科學園區也要朝2.0走

相關新聞

周四晚間變天！東北季風「三段變化」 下周這時間點最冷

中央氣象署表示，周四前各地天氣穩定，周四晚間起變天，東北季風增強影響，北台灣整日濕涼，高溫降至21至22度；周日東北季風...

病毒百花齊放！疾管署估明年初新冠高峰 台大醫示警流感也參戰

台大醫院醫師呂俊毅指出，目前各種病毒百花齊放，為免疫負債償還過程，唯一可靠的方式就是接種疫苗，預期流感跟新冠在冬天可能會...

【重磅快評】飼料米混充食米？ 農糧署忘記十年前教訓

農業部農糧署今年起允許飼料米釋出可以「不搗碎」，業界擔心有人逐本求利、上下其手，讓飼料米流入食米市場。農糧署為穩定民眾對...

怕再也醒不來…近4成民眾延手術 麻醉醫曝三大認證關鍵

麻醉過程中病人失去意識，因充滿未知易使民眾擔憂。台灣麻醉醫學會調查，近7成民眾不知道是誰為自己執行麻醉，民眾因擔心副作用...

故宮展蘇軾赤壁賦 打臉教育部這句成語竟寫錯一千年

「滄海一粟」是無人不知的經典成語。教育部國語辭典中寫道，「滄海一粟」典出宋蘇軾「赤壁賦」：「寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟。...

「以防萬一 活到100歲」 2023退休力論壇

百歲世代來臨，長壽是現在進行式，每個人都要「以防萬一」活到100歲。聯合報將於12月2日（周六）舉辦「以防萬一，活到10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。