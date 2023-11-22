矽谷科技冬令營 探索AI自駕

AI智慧，讓孩子「自駕未來」！聯合報與世界日報再度攜手打造寒假最強「矽谷科技冬令營」，前進美國矽谷，一探無人全自動駕駛公司Waymo的最新AI智慧；腦波科技公司NeuroSky探究腦波技術結合人工智慧；也將親眼目睹 Beep 開發的社區自駕公車服務：The Loop Shuttle。

行程安排學員進入Google總部與去年甫落成的無碳能源園區；與矽谷第一名高中機器人社團MVRT實作交流；與矽谷新創華人鄭雅慈與Andy Lin座談，了解創業心路歷程；還有加州兩大名校巡禮，與加州自然科學、英特爾、電腦歷史與USS大黃蜂博物館參訪，現場觀看NBA賽事。

●S「第21屆美國矽谷科技冬令營」說明講座11月26日舉辦，另有一對一行程說明會，歡迎洽詢：（02）86433581；營隊網址：https://reurl.cc/V4lzR6。